Norma Guzmán: “Llevaré una oficina rodante directo a las comunidades”

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

FAJARDO – La falta de liderato en la zona noreste la ha motivado a postularse como aspirante a senadora por el Distrito de Carolina por el Partido Popular Democrático (PPD). Norma Guzmán ocupa la posición número 3 en la papeleta para las primarias del domingo, 9 de agosto, pero, no es la primera vez que Guzmán aparece en una contienda electoral. En 2012, fue candidata a la alcaldía de Fajardo, municipio donde, además, fungió como legisladora municipal por ocho años. La precandidata asegura que esa experiencia legislativa la ayudará a dar un mejor servicio a la ciudadanía desde el senado.

Guzmán, quien actualmente trabaja en la oficia regional de Humacao en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), presentó tres fases en las que se dirigirá para trabajar en el distrito. La primera sería proponer que los viequenses y culebrenses sean quienes manejen el servicio de transportación marítima.

“Yo no creo en servicio privado, entiendo que esto debe ser a través de una cooperativa donde los residentes sean los únicos dueños y escuchen lo que ellos atiendan su propia situación, porque hay gente capacitada que lo puede hacer”, explicó Guzmán.

La segunda fase sería brindarles un servicio directo a los ciudadanos de los diez municipios que compone el Distrito Senatorial VIII. Para ello, propone la utilización de una guagua rodante que se convertiría en su oficina para atender a la gente en sus propias comunidades.

“Si yo voy a los barrios y voy a las comunidades a pedirle el voto a la gente, ¿por qué no llevarle el servicio a su propio sector? Eso hay que retomarlo. Pudiera establecer una oficina en un edificio, pero la gente tendría que ir allá y yo no quiero eso; yo quiero ir donde ellos. Que mi oficina vaya a Vieques, Culebra, Fajardo, Ceiba, Loíza… a todos los rincones de este distrito. Y cuando vaya a esas comunidades no quiero que se quede nadie sin atender, ni una sola persona”, dijo la aspirante por el PPD.

Para la tercera fase sería desarrollar un modelo económico a través de un desarrollo ecoturístico basado en los recursos del distrito senatorial como lo son la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba y el Corredor Ecológico del Noreste. En ese sentido, entiende que se debe realizar un modelo parecido al de otros países como, por ejemplo, Costa Rica, que utiliza el ecoturismo como fuente de ingresos.

Por otro lado, como funcionaria del DRNA, Guzmán aceptó que hay poco personal para la limpieza de playas que pertenecen a la agencia, por lo que se debe “considerar la municipalización de servicios”.

“Antes había unas brigadas que trabajaban en todas las playas que les correspondía al DRNA y muchos se han retirado, otros por enfermedad, situaciones diversas que hacen que no contemos con ese personal. Es momento de que el gobierno estatal municipalice algunas tareas y esa es una en la que se podría otorgar fondos para que se contrate personal exclusivamente para el mantenimiento y limpieza de playas”, puntualizó Guzmán, quien apoya al número 1 en la papeleta para la gobernación por el PPD, Carlos “Charlie” Delgado.

“A toda mi gente, les pido el 9 de agosto su voto de confianza. Yo estaré en la papeleta como la número tres. Espero recibir ese voto de confianza y que logremos que todas estas inquietudes se puedan resolver en nuestro distrito y retomar un senado para nuestra gente del distrito de Carolina”, agregó la precandidata al senado.