NUC University regresa a clases presenciales en agosto

A tono con las necesidades de sus estudiantes y siempre con la tecnología mas avanzada, NUC University anuncia el regreso presencial a los salones de clase en el mes de agosto. La universidad ha realizado una inversión significativa en recursos tecnológicos lo que asegura que sus estudiantes cuentan con lo último en tecnología. Junto a esta inversión también se ha contratado nuevo personal experto, quienes desde el centro de llamadas (‘call center”) estarán apoyando a los estudiantes en la utilización más eficiente de la tecnología y para ayudarlos en caso de tener algún problema técnico.

Los estudiantes regresan a clases con innovación y beneficios adicionales. Además de poder regresar presencialmente a los salones de clase, los estudiantes de NUC University tomarán sus clases con nuevas modalidades de estudio para iniciar o proseguir sus estudios, que van desde totalmente presencial hasta totalmente virtual, así como versiones híbridas. Estas modalidades son:

100% presencial con apoyo de tecnología- El curso es 100% presencial y requiere que la clase se reúna en un horario prestablecido. El contenido instruccional y de apoyo podría estar en la plataforma de gestión de aprendizaje Canvas y se utiliza de apoyo a la instrucción en los laboratorios y prácticas con simuladores, videos, entre otros.

“100 % Online”- El proceso de aprendizaje se lleva a cabo 100% por medio de Canvas, mediante conferencias virtuales en vivo. El material educativo está disponible 24/7. Se realizan actividades interactivas como foros de discusión, así como actividades con simuladores y otros recursos instruccionales digitales.

Presencial y Online- El contenido del curso se ofrece en un 50 % a 70 % por medio de plataforma de gestión de aprendizaje Canvas y presencial. Requiere que la clase se reúna en un horario prestablecido.

Videoconferencias y Online- El contenido del curso se ofrecerá por medio de Canvas en un 50% y por videoconferencias el otro 50%. Se requiere la asistencia y participación en las videoconferencias en vivo por medio de web en el horario señalado.

100% Videoconferencias- El curso se ofrece en 100% mediante videoconferencias en vivo en horario prestablecido. Es requisito participar de las videoconferencias en los horarios señalados.

Mediante la implantación de este modelo educativo, los estudiantes tendrán mas flexibilidad para adaptar sus estudios a sus necesidades y sus situaciones particulares.

“En NUC University continuamos innovando y sentando pautas en las instituciones de educación postsecundaria en Puerto Rico. Mediante la inversión que realizamos, nos aseguramos de que la tecnología esté actualizada a los tiempos que vivimos y que tanto nuestros estudiantes como profesores cuenten con los recursos que necesiten para realizar sus estudios o brindar sus cursos de manera eficiente, segura y sin sacrificar la calidad académica. Cada estudiante tiene situaciones personales o familiares y permitiendo que estudien de forma presencial, virtual o híbrida, nos aseguramos de que puedan realizar sus estudios de launa manera que les sea más efectiva. Igualmente tenemos ayudas para aquellos estudiantes que no cuenten con una computadora o equipo necesario, para los programas en línea o híbridos”, expresó Michael W. Bannett, presidente de NUC University.

Además de su extensa oferta académica que va desde cursos técnicos hasta programas de maestría, NUC University ofrece ayuda económica a sus estudiantes, según lo necesiten. Para más información del proceso de solicitud de becas, pueden acceder a la oficina de ayuda económica a 1.800.917.8687 o 787.331.8400.

NUC University es una institución autorizada por la Junta de Instituciones Post Secundarias (JIP) mediante las certificaciones 2019-161, 2017-384 y de la 2017 a la 390. NUC University y su división técnica está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education. Los programas asociados y de bachillerato de enfermería de NUC University están acreditados por la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN). La institución educativa cuenta con 28 recintos en Puerto Rico y Estados Unidos, 6 Recintos y 13 Centros de la División Técnica IBC en PR, y 9 Recintos en el estado de la Florida. Además, cuentan con sus divisiones de Educación en línea y Educación Continua. Su oferta va desde diplomas, grados asociados, bachilleratos hasta maestrías en modalidad presencial, híbrida y online.