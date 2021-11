Nueva experiencia turística en Naguabo

(Fotos/Suministradas)

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

NAGUABO – Montaña Explora Eco Tours ofrece una nueva experiencia en el Río Blanco de Naguabo donde las personas pueden vivir una aventura extrema pasando por un puente de cuerda por encima de la cascada, body rafting (dejarse llevar por la corriente), entre otras atracciones incluidas en el recorrido.

Entre los requisitos para poder disfrutar de la actividad, los participantes deben ser mayores de 10 años, no se requiere experiencia previa, no es requisito saber nadar y debe reservar con anticipación. También, se recomienda llevar agua, snacks y una mochila pequeña. La vestimenta adecuada son pantalones largos (leggings), camisa de manga larga, preferiblemente Nylon o polyester.

La compañía se fundó en el 2009, aunque Ricky López lleva desde su infancia realizando rutas guiadas por las montañas. “Comencé en las montañas de mi pueblo Barranquitas explorando en los ríos cercanos a mi hogar, pero con el pasar del tiempo me dediqué a seguir aprendiendo de todo lo relacionado al turismo, la naturaleza y protocolos de seguridad. Me certifiqué como intérprete ambiental, luego me certifiqué en la National Association for interpretation en Estados Unidos, soy guía turístico, tengo experiencia y estudios en seguridad en medio de los recorridos, y lo más importante que cuento con una amplia experiencia de más de 30 años en el campo”, añadió.

Otras experiencias que ofrece la compañía son: caminatas dentro del “rain forest”, caminatas por el río, ‘rappelling’, ‘clift jump’, nadar, ‘sliding’, tobogán, ‘body rafting’, petroglifos, vía ferrata, puentes de cables y diversos ‘ziplining’.

Montaña Explora Eco Tours tiene varios guías turísticos que han sido certificados por Ricky López en todas las áreas, para asegurarle a los turistas -tanto locales como del extranjero- una experiencia agradable y segura.

“Una de las cosas que siempre enfatizo en los entrenamientos es el servicio al cliente y el trato que se debe dar a las personas que participan de alguna excursión de Montaña Explora, ya que atendemos a todo tipo de personas, de diferentes culturas, religiones y estilos de vida”, manifestó López.

Además de esta aventura, la compañía ofrece diversas experiencias en Naguabo como lo es el columpio de los suspiros, que es una caminata entre la montaña hasta llegar al columpio donde los participantes tienen la oportunidad de balancearse entre las montañas con una vista hacia el río. “En esta excursión los participantes sueltan todo el estrés, ya que es mucha adrenalina y una vista hermosa”, dijo.

La experiencia requiere que los participantes tengan condición física, porque hay que realizar una caminata hacia la montaña. “Las excursiones son para todo tipo de persona incluyendo aquellas que tienen algún impedimento o discapacidad, siempre y cuando el grupo con el que separe su expedición sean familiares o amigos. También, es importante mencionar que en las experiencias hay un límite de peso de unas 200 libras como máximo”, explicó el guía turístico.

Todos los tours incluyen los equipos de seguridad como el casco, salvavidas, guantes, rodilleras y equipo de ‘rappelling’.

Las experiencias pueden ser separadas a través de montanaexplora@yahoo.com o puede comunicarse al (787) 516-6194.