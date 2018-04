Nueva presidenta PNP en Carolina

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

CAROLINA – En un salón lleno a capacidad, el pasado martes, 3 de abril, se ratificó como nueva presidenta del comité municipal del Partido Nuevo Progresista en Carolina a Sheila Mangual Monzón. La doctora y directora del centro psicológico Pinceladas de Canóvanas fue elegida como nueva presidenta, mediante votación de delegados el pasado mes de febrero.

A la primera reunión en el comité llegó el presidente del PNP y gobernador, Ricardo Rosselló, quien fue enfático en felicitar a la nueva presidenta por los trabajos y la reorganización del partido en Carolina.

“Felicito a nuestra nueva presidenta del comité municipal de Carolina, Sheila Mangual, por el compromiso que ha demostrado con este municipio. Por hacer una reunión que nadie pensaba que la podía llevar a cabo. Y por demostrar que hay gran entusiasmo aquí en Carolina de cara hacia el futuro”, comenzó diciendo en su mensaje el gobernador Ricardo Rosselló.

El primer ejecutivo enumeró en su alocución las diferentes iniciativas que ha realizado en lo que lleva de su mandato “por el bienestar de los puertorriqueños” recordando que siempre le decían “no se puede”. Habló sobre la implementación de la reforma educativa, la recuperación del país luego del paso de los huracanes Irma y María y sobre las diferencias que existen entre los líderes del Partido Popular Democrático (PPD). No obstante, dijo estar satisfecho con la unión que presenta su partido, especialmente con la reorganización en el municipio de Carolina.

“Si a alguien le han dicho que no se puede es a la gente de Carolina. Si a alguien le han dicho en un sinnúmero de veces que no se puede ganar Carolina, que no te preocupes en trabajar en la reorganización y enfócate en otra cosa que no se puede, es a la gente que está aquí (en el comité). Por eso mi mensaje es para Sheila (Mangual). Es para dejarle saber que en estos 90 días le van a decir no se puede en todo momento. Le van a decir que Carolina no se puede ganar, que no se puede reorganizar y que no vamos a poder lograr nuestro objetivo”, manifestó Rosselló.

“Pero si dejamos aquel decir que no se puede y agarramos el toro por los cuernos amparados en que sí se puede, vamos a convertir a Carolina en un municipio azul, azul, azul”, puntualizó el presidente del PNP.

Cabe destacar que en la reunión también se encontraba presente el exalcalde de Canóvanas, José ‘Chemo’ Soto, quien anunció el año pasado su intención de aspirar a ser alcalde de Carolina por el PNP en el 2020.