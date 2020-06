Nuevas “Minis” en Krispy Kreme

SAN JUAN – Si algo hemos aprendido los puertorriqueños en los pasados meses es a disfrutar de las cosas pequeñas y sencillas de la vida, y qué mejor manera de darnos un gusto que con las nuevas y deliciosas donas Minis de Krispy Kreme.

Ahora, los fanáticos de Krispy Kreme Doughnuts podrán conseguir un surtido de las versiones mini de cuatro de sus sabores favoritos de Krispy Kreme. Las Minis estarán disponibles en cajas de 16 donas que incluirán cuatro Minis de estos sabores: Original Glazed, Pink Iced Glazed with Sprinkles, Chocolate Iced Glazed y Chocolate Iced Glazed with Sprinkles.

“Estos meses de cuarentena nos han ayudado a apreciar las pequeñas cosas, los pequeños gestos. Un paseo por la playa o poder compartir con un amigo eran cosas cotidianas que ahora son tesoros preciados que no cuestan nada pero nos traen grandes alegrías. Para poder seguir celebrando las pequeñas grandes cosas de la vida traemos a Puerto Rico las nuevas Minis, un caja surtida con 16 donas que te permitirán disfrutar en grande de una versión más pequeña de cuatro de los sabores preferidos de nuestras donas”, comentó Felipe Flores, vicepresidente senior de mercadeo en la isla. “Sabemos que las Minis van a tener gran acogida entre nuestros fanáticos’’, añadió Flores.

Las nuevas Minis tienen una circunferencia de 2.5 pulgadas, versus las 3.5 pulgadas de las donas regulares. Aun siendo más pequeñas, tienen el mismo sabor y magia de sus versiones tamaño regular. Como todas las donas de Krispy Kreme, las Minis se preparan diariamente en cada tienda y se decoran artesanalmente para garantizar su calidad y frescura. Las donas Minis son ideales para disfrutar en familia, para llevar un regalo repleto de dulzura a amigos y seres queridos o para reuniones de trabajo. Probablemente una de las ocasiones donde más veremos estas Minis será en los cumpleaños, tanto de chicos como de los más grandes.

La caja de 16 Minis estará disponible a un costo de $10.59, en todos los establecimientos Krispy Kreme Doughnuts ubicados en; Caguas, Carolina, Dorado, Guaynabo, Hatillo, The Mall of San Juan, Ponce y Mayagüez. Las tiendas Krispy Kreme están abiertas de lunes a domingo de 7am a 10pm y en Mall of San Juan de 10am a 7pm de lunes a sábado y de 11am a 7 pm los domingos. Para más información sobre Krispy Kreme visite www.facebook.com/krispykremepr – o llame al 1-877-657-4779 (1-877-6KRISPY).

Al visitar las tiendas Krispy Kreme podrán ver de cerca el “Teatro de la Dona”. Es allí donde ocurre la magia que crea momentos únicos, especialmente para los más pequeños que nunca olvidan esa experiencia. La cadena cuenta además con otro elemento único, su llamativo rótulo de neón colocado en el exterior de cada edificio que cada vez que se ilumina leyendo “Hot Now”, significa que las donas están saliendo calientes justo en ese momento.