Nuevo alcalde de Ceiba reacciona a decisión de Justicia de no asignarle FEI

CEIBA – “La verdad siempre prevalece” así reaccionó, Samuel “Sammy” Rivera, nuevo alcalde del municipio de Ceiba en enero de 2021, a la determinación del Departamento de Justicia de no a lugar a la querella presentada en su contra por parte del actual alcalde del pueblo, Ángelo Cruz.

El 4 de marzo de 2020, Cruz, presentó una querella ante el Departamento de Justicia alegando que Rivera utilizaba recursos del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para adelantar su causa política. A raíz de estas acusaciones, Rivera, fue despedido de sus funciones como Director Regional del Noreste del DRD, puesto que ocupó por espacio de tres años y cuatro meses.

“La verdad siempre sale a flote. Yo siempre estuve tranquilo porque sé que mi trabajo en el DRD fue impecable y nunca tuve ningún señalamiento. Hubo personas con malas intenciones que buscaron la forma de hacerme daño a mí y a mi familia, me sacaron de mi empleo con falsas acusaciones, pero mi pueblo de Ceiba me respaldó porque saben quien soy y por eso me dieron su apoyo y me convirtieron en su nuevo alcalde”, manifestó Rivera.

Según explicó Rivera, ayer, recibió una carta del Departamento de Justicia de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor firmada por la secretaria interina del departamento, Inés del C. Carraú Martínez, donde le informa que luego de realizar la investigación le ha notificado al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente no asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) en su caso.

“Dios siempre ha estado y estará conmigo en todo mi camino. Ahora estoy enfocado en todo el proceso de transición del gobierno municipal porque a partir de enero de 2021, Ceiba tiene un nuevo comienzo, mis compueblanos, mis hijos y mi familia, todos tendremos el Ceiba que tanto anhelamos”, afirmó Rivera.