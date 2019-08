SAN JUAN – La secretaria de Estado interina, María Marcano De León, anunció el sábado que el servicio de Apostilla ya se está ofreciendo en la Oficina de Pasaportes de Plaza las Américas y Fajardo.



“El servicio en ambas oficinas facilita el trámite a los ciudadanos que necesitan certificar documentos que serán utilizados en algún país extranjero”, expresó Marcano De León.



La oficina de Plaza las Américas ubica en el segundo nivel del Centro Comercial.

Mientras que la de Fajardo se encuentra en el Edificio Biblioteca Electrónica Ricardo S. Belaval, Segundo Piso, Calle Garrido Morales esq. Josefina Ferrero.

Plaza las Américas opera en el horario de 8:00 am a 4:00 pm y la oficina de Fajardo de 8:00 am a 3:00 pm.



La “Apostilla de la Haya” es la certificación de un documento público que será utilizado en otro país. Una vez certificado, no hay necesidad de prueba adicional de autenticidad. Cada documento cancela un sello de Rentas Internas de $3.00 con la cifra #5120.



El Departamento de Estado también ofrece el servicio de Apostilla en sus oficinas de Ponce, Arecibo y Mayagüez.