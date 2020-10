Con la intención de mantener una conexión con su abuela, Yashira Rodríguez creó la marca de ropa confeccionada a mano, OMA Designs.

“OMA significa abuela en alemán. Mi abuela falleció en el 2017 para el tiempo de (huracán) María, en ese momento, fue cuando comencé a idealizar que coser era una forma de sentirla viva, ya que a ella le encantaba coser y de todos sus nietos yo era la única que compartía eso con ella”, explicó la artista.

Según Rodríguez, coser es la línea directa que la mantiene conectada con ese ser querido, por lo que el cliente se lleva tiene mucho valor sentimental envuelto.

“Yo era súper apegada a ella y cuando fallece el vacío que dejó es algo que no puedo explicar, y yo dije esto no puede ser un pasatiempo y tampoco puedo olvidar esto que ella me enseñó, así fue como comencé a coser con más frecuencia hasta que decidí crear lo que hoy es OMA Designs”, explicó Yashira.

Anteriormente, la artista confeccionaba ropa de bebé, desde falditas de tutú hasta baberos, pero con el paso del tiempo comenzó a confeccionar ropa para mujer: blusas, tops, faldas wrap around (sin botón o elástico), mascarillas, bandas, collares y, recientemente, lanzó una nueva pieza que es un pantalón corto con estilo alto en la cintura.

“A pesar de que siempre dije que no iba a trabajar con ropa de mujeres, porque las mujeres somos bien exigentes cuando de ropa se trata, emprendí mi negocio basado en ropa para mujeres enfocada principalmente en confeccionar piezas únicas que no estén disponibles en el mercado”, añadió.

Recientemente, comenzó a trabajar a tiempo completo en su tienda, ya que con la pandemia del COVID-19 se quedó sin empleo y tuvo que quedarse en casa cuidando de su hijo.

“La cuarentena para mí fue beneficiosa, porque fue el momento de meter mano y hacer lo que hace mucho tiempo deseaba, pero en medio de la crisis decidí salir de mi zona confort y lanzarme a la costura a tiempo completo”, dijo Yashira.

Además, la artesana asegura que su marca se distingue por su historia, ya que muchas clientas se identifican y también porque las piezas de su tienda tienen patrones divertidos y coloridos con un estilo distintivo de las demás tiendas de ropa.

Para órdenes puedes entrar a su tienda online: www.omapr.com. Las piezas las confecciona en cantidades limitadas en los tamaños: small, medium y large, y las publica en su página de Instagram: omadesigns.pr.