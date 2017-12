Ombudsman pide ciudadanía objete facturas de la AEE

SAN JUAN – La ombudsman Iris Miriam Ruiz Class dijo el miércoles, que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe ser un facilitador de la ciudadanía y no puede seguir abonando por negligencia, al sufrimiento que vive el país tras el paso del huracán María.

“En defensa de los derechos del consumidor que exige que no se le facture por un servicio que no recibe, toda factura que presente cargos por servicio de energía no recibido, debe ser protestada de inmediato”, dijo Ruiz Class en declaraciones escritas.

Recordó que la Oficina del Procurador del Ciudadano depende de que el consumidor agote el procedimiento administrativo en la corporación, para tener la facultad en ley de poder intervenir como una querella.

La procuradora del Ciudadano estableció además que hay un proyecto de ley – el P del S 666 del senador Miguel Romero-, que establece que la corporación no puede facturar por servicio de energía que no ha producido ni servido al consumidor. Al defender a los abonados contra los abusos de la corporación, Ruiz Class alentó a La Fortaleza a que le imparta su visto bueno a la medida.

Contrario a la experiencia que se vive con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ruiz Class dijo que lastimosamente, Energía Eléctrica se ha convertido en una pesada carga para la familia y el trabajador, que lo perdieron todo tras el paso del huracán, e incluso, el trabajo.

Cuestionó además la funcionaria cómo la corporación está cargando en sus facturas el costo por la compra de combustible, cuando se ha informado públicamente que durante el mes de octubre, FEMA le desembolsó a la corporación 43 millones de dólares para el pago de este concepto.

Insistió Ruiz Class que AEE tiene que asumir el control efectivo de sus operaciones y reconocer que el poder de fiducia que se le ha otorgado como una corporación pública, es para brindar un servicio esencial mientras protege los intereses de los consumidores.