Operativo salubrista en Canóvanas: Realizan pruebas antígenos a modo servicarro

Jayleen Rodríguez

jayleen.rodriguez@presenciapr.com

CANOVANAS- El sábado, 14 de noviembre, el Sistema Municipal de Investigación y Rastreo de casos en Canóvanas, en conjunto con el Departamento de Salud, estuvo realizando las pruebas antígeno libre de costo a residentes canovanenses y de pueblos limítrofes.

“El evento se estuvo realizando por servicarro desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. estuvimos recibiendo 1,000 personas. En total hubo 59 nuevos casos positivos entre residentes de San Juan, Canóvanas, Río Grande y Loíza”, explicó la epidemióloga municipal, Krystal Díaz.

Según comentó la epidemióloga del evento, se esperaba que del 2% al 5% de las personas que se realizaran la prueba salieran positivo y ese fue el resultado que obtuvieron.

“En el caso de Canóvanas el 5% de las personas que se realizaron la prueba dieron positivo y eso nos alegra porque pudimos contactar a esas personas a tiempo y solicitarles que se queden en cuarentena en sus hogares”, dijo.

Aunque hubo varios de los casos positivos que no pudieron ser contactados, ya que los números de teléfono no eran los correctos o las personas no contestaban, por lo que se recomienda que si fuiste una de las personas que pasó por Canóvanas a realizarse la prueba se comunique directamente con el sistema de rastreo y contactos municipal.

“Estos esfuerzos se realizan para que más personas tengan acceso fácil y rápido a las pruebas de COVID-19 de forma gratuita. Definitivamente es algo que queremos seguir haciendo porque mientras más pronto hagamos el diagnóstico, más probabilidades tenemos de evitar brotes, específicamente familiares que son los que mas común hemos estado viendo”, explicó la Díaz.

Es importante que toda persona que tenga contacto con un caso de COVID-19 o que entienda que pudo estar expuesto al virus, tome las medidas de precaución que implican el quedarse en casa, realizarse la prueba luego de los primeros 5 días del contacto, utilizar mascarilla todo el tiempo cuando haya personas cercanas y el lavado de manos constante para evitar que esa cadena de transmisión siga creciendo.

“Nosotros nos hemos mantenido brindándole servicios a la comunidad y hemos contado con el apoyo de la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, quien siempre ha estado ahí facilitándonos todo lo que necesitamos para controlar este virus. Si eres una persona vulnerable y no puedes salir de tu casa, ya sea porque quieres cuidarte o porque tienes COVID-19, te puedes comunicar con nuestros números confidenciales y podemos gestionarte cualquier ayuda que necesites desde compra hasta cualquier artículo de primera necesidad”, dijo la epidemióloga.

El numero confidencial de Canóvanas es el (787) 876-2420 o a través de correo electrónico: rastreomunicipalcanovanas@gmail.com.