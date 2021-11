Orden de arresto contra CEO de LUMA no es razón para quitarle el contrato, insiste el gobernador

Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, gobernador. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionó el miércoles a la orden de arresto por desacato al CEO de LUMA Energy, Wayne Stensby. “No tengo el detalle, pero hay que acatar la ley, la directriz del Tribunal y en este caso, veremos cual es el desarrollo de este caso. Esta controversial leva ya bastante tiempo dilucidándose en los Tribunales, pero otra vez, aquí lo importante es que se acate la directriz del juez y evitar el encarcelamiento del presidente de la entidad y cumpliendo con la orden del juez ”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre los alegatos del representante Luis Raúl Torres de que el CEO de LUMA Energy no quiere entregar la información, para, entre otras cosas se conozca que ha cobrado alrededor de 1.5 millones de dólares por dirigir el consorcio, el gobernador expresó que el salario de Stensby y el resto de los ejecutivos no es relevante.

“Realmente, la paga que tengan los ejecutivos de LUMA no es ni relevante. O sea, LUMA tiene un cargo que recibe del Gobierno todos los años que es fijo. Yo no tengo conocimiento de los pormenores de los salarios de los ejecutivos de LUMA”, expresó el gobernador.

A juicio de Pierluisi Urrutia, lo importante para el gobierno es que cumplan con las métricas que establece el Negociado de Energía.

“Ahora mismo, hay un servicio que se está dando, hay una cantidad de abonados que no tienen servicio que es bien baja y eso es lo importante. Ha mejorado el tiempo de respuesta, porque yo lo exigí, mejorado el trato con los alcaldes y alcaldesas, porque yo lo exigí entre otras cosas. Yo lo que me enfoco es en el servicio que recibe el pueblo, en la transformacion que está en curso. Esto es una controversia desafortunada, pero esto no afecta ni debe afectar en nada la transformación en curso.