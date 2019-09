SAN JUAN – Como parte de su misión educativa y lograr mayor accesibilidad de las artes musicales en la juventud, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) presentó hoy un concierto educativo titulado “Nuestra Herencia Musical: Celebración de los 500 años de San Juan” y dirigido a estudiantes de escuelas públicas. El proyecto realizado en colaboración con el Departamento de Educación (DE) y la Corporación de las Artes Musicales (CAM), contó con la presencia de más de mil estudiantes procedentes de diez escuelas alrededor de la Isla.

“Queremos crear un vínculo entre la juventud puertorriqueña y la Orquesta Sinfónica, promoviendo la apreciación musical. Muchos de estos niños no habían tenido la experiencia de escuchar a la orquesta en vivo interpretando desde música clásica hasta nuestros géneros puertorriqueños. Una de nuestras metas es que puedan disfrutar mientras se educan y conocer más sobre nuestra máxima institución musical”, explicó Karlo Flores, quien dirigió la Orquesta en este concierto y también es el director de los programas músico-sociales de la CAM.

El concierto, que se conceptualizó dentro del marco de las celebraciones de los 500 años de San Juan, estuvo animado por el actor Miguel Diffot e incluyó canciones de danza puertorriqueña con la participación del grupo de baile Gíbaro de Puerto Rico, el güirero Juan Correa y la cuatrista Fabiola Muñoz, quien interpretó junto a la OSPR la pieza Paisajes, de la compositora puertorriqueña Sonia Ivette Morales.

“Esto es parte de los esfuerzos que estamos realizando con el Departamento de Educación para acercar a la juventud a la música, las artes y la cultura. La música es una parte importante en el crecimiento como individuo, no sólo por su desarrollo cognitivo, sino también porque le ayuda a tener unas mejores relaciones interpersonales”, enfatizó, por su parte, el director ejecutivo de la CAM, Carlos Ruíz Cortés.

La temporada de conciertos de la OSPR continuará el 28 de septiembre con el primer concierto Sinfónica POPS titulado: “Banda Sonora en Vivo”, en el cual se podrá disfrutar de la música de exitosas películas como Jurassic Park, The Lord of The Rings y Frozen.