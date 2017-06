Oscar Hernández y su alma libre

Vicente Toledo Rohena

Es un bravo y guerrillero en el piano. Las blancas y las negras se enlazan armoniosamente con su estilo. Oscar Hernández es sin duda uno de los más destacados pianistas de las últimas décadas. Un recorrido maravilloso por el pentagrama musical junto a Ismael Miranda, Grupo Folklórico Experimental, Ray Barretto, Conjunto Libre, Celia Cruz, Tito Puente, Rubén Blades, Seis del Solar y otros; han forjado a una leyenda del piano. Además, se mantiene activo y obteniendo grandes logros junto a su orquesta Spanish Harlem, con la que ha conseguido tres premios Grammy.

Ahora, debuta con su primer disco ‘The Art of Latin Music’ como líder en el género del jazz. Un ambiente que no es extraño, porque siempre ha tenido presencia; colaborando con muchos compañeros, entre ellos Dave Valentín –a quien también compuso piezas como ‘Danzón para mi padre’- y los dos excelentes discos de jazz, que hizo junto a Seis del Solar: ‘Decision’ (1992) y ‘Alternate Roosts (1995).

“Me siento cómodo en el jazz… es un género que me gusta hacer, además de la salsa. Lo he hecho anteriormente. He tenido la oportunidad de escribir muchas composiciones para otros artistas y me siento súper bien… Es un disco que hace tiempo decía que haría. Después que lo grabé y lo mezclé, lo escuchaba una y otra vez, y verdaderamente me encanta como quedó”, dijo vía telefónica Hernández, desde Los Ángeles, California, donde reside hace 10 años.

La producción discográfica cuenta con la colaboración de excelentes músicos como Justo Almario (flauta y sax), el cubano Jimmy Branly (batería), Christian Moraga (conga), Jorge Pérez (bajo); y de invitados están, Gilbert Castellanos (trompeta) y Jeremy Bosh (coros).

‘The Art of Latin Jazz’, es un disco que muestra sin duda, todas las influencias de Oscar; pero de igual forma, separa finamente su estilo único e inconfundible. Las diez composiciones del proyecto son de su autoría.

El disco inicia con el corte que da el título a la producción. Un tema que esparce del saque, el sabor latino con un gancho exquisito de jazz.

“Me dejo llevar por lo que sale en el momento que me siento a componer. Por lo general las ideas me llegan bastante rápido. Muchas de estas composiciones ya las tenía, otras las escribí para el disco. Aun tengo 30 composiciones que no he grabado. Algunas las he montado con el quinteto, con el que llevo más o menos cuatro años”, señaló el músico, que trabaja simultáneamente como fundador y líder de la orquesta de salsa y ganadora de tres premios Grammy, la Spanish Harlem.

‘The Art of Latin Music’ es un oasis musical. Entre los cortes del disco, se encuentra ‘Danzón para la seis’, un tema bien característico de Oscar, porque el danzón es un ritmo muy cómodo para él. Además, hay una comunicación musical brillante junto a Almario y el sonido de la flauta.

“El danzón es un ritmo que da espacio para la sensibilidad y desarrollar conceptos armónicos… “, dijo.

“Timeshift’ es un corte brutal. La ejecución y elegancia del piano nos lleva por senderos mágicos. ‘Alma libre’, retoma la excelencia con la que comienza el disco; y el acompañamiento de los músicos es un enlace perfecto, porque los temas tejen pasión, elegancia y contrastes de colores de manera estupenda.

“Luego que han pasado varias décadas desde mi inicio, me pongo a pensar en los dichoso que he sido de estar al lado de personas tan brillantes y maravillosas. Barretto fue una figura importante en mi carrera, comencé con él a los 25 años, en el disco ‘Reconstruction’. Esa es una producción clave dentro de la música, por lo que estaba pasando en ese tiempo. Me dio mucha libertad para desarrollarme como pianista y compositor; y con el Grupo Folklórico Experimental, solo tenía 21 años, imagínate. Aprendí mucho con toda esa gente que era mucho mayor que yo, y tenían tanta experiencia. Le tengo un respeto al legado de nuestra música… la llevo en el corazón”.

Hernández se dispone a continuar trabajando duro con su quinteto; y ya tiene varias fechas para tocar en el festival de San José, California y el Festival de Jazz de Los Ángeles. También se cuadran fechas y compromisos para llevar su jazz a Colombia, Perú y Sudamérica.

En cuanto a la Spanish Harlem, sigue viajando el mundo repartiendo salsa de la gorda, de la buena. Con tres Grammy como estandarte y un sabor envidiable. Los integrantes de la Spanish Harlem se encuentran radicados en Nueva York, pero viajan desde allá y Oscar desde Los Ángeles para sus compromisos musicales. Pronto saldrá su nueva producción discográfica para celebrar los 15 años de éxitos de la Spanish Harlem.

El pianista trabajó como músico y arreglista de varias series de televisión como ‘Sex and The City’; y fue director, arreglista y productor musical de ‘The Capeman’, presentada en Broadway por el cantante y músico Paul Simon.