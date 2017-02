Outback Steakhouse llega a Plaza Escorial generando 105 empleos

CAROLINA – El alcalde José Carlos Aponte dio la bienvenida al nuevo restaurante especializado en selectos cortes de carne de primera calidad Outback Steakhouse, el cual abrió sus puertas hoy en el centro comercial Plaza Escorial. Este es el segundo restaurante de la afamada franquicia inspirada en el espíritu aventurero de Australia, ubicado en la Tierra de Gigantes, pues el primero ubica en la zona turística de Isla Verde.

Aponte felicitó al empresario José Salgado, gerente general de Outback Steakhouse para Puerto Rico, por tener la visión de establecerse en el centro comercial carolinense, destacado por ser concurrido y de gran aceptación por parte del público; pero más que nada, por otorgarle nuevamente un voto de confianza a Carolina.

“El establecimiento de un nuevo restaurante de esta franquicia en territorio carolinense denota la confianza que el empresario José Salgado ha depositado en nuestra Tierra de Gigantes, por su constante crecimiento, su continuo desarrollo económico, las amplias cualidades de mercadeo que tiene nuestra localización y las numerosas urbanizaciones que circundan este dinámico centro comercial”, expresó el Alcalde Aponte.

Por su parte, el Gerente General de Outback Steakhouse se mostró sumamente entusiasmado por esta apuesta y esta inversión a la económica carolinense.

“Este restaurante en Plaza Escorial es nuestro cuarto Outback Steakhouse en Puerto Rico y el segundo en Carolina. No es casualidad, seleccionar nuevamente a este municipio, pues es una de las ciudades con un desarrollo económico sólido y persistente; es terreno fértil para nuevas inversiones. Soy carolinense por adopción y me siento sumamente orgulloso y optimista con este nuevo restaurante”, puntualizó Salgado.

La inversión de este nuevo Outback Steakhouse en Plaza Escorial ascendió a unos $3,000,000 aproximados, producto de lo cual se generan 105 empleos directos, con la particularidad de que el 90% de eso nuevos trabajadores son carolinenses.

El Outback Steakhouse en Plaza Escorial tiene capacidad para 231 comensales, en unas instalaciones de sobre 6,935 metros cuadrados, las cuales exhiben un diseño moderno y contemporáneo. Su horario de operaciones será el siguiente: 11:30 a.m. hasta 10:00 p.m. de domingos a jueves; mientras que de viernes y sábados, abrirán de 11:30 a.m. hasta 12:00 a.m.