Pablo Ramos Rivera: Apuesta a las microempresas y desarrollo del turismo (Video-entrevista)

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

CAROLINA – Natural de Carolina y residente -desde hace 20 años- de Río Grande, Pablo Ramos Rivera se hace disponible para senador al Distrito de Carolina por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Con un bachillerato en Administración y maestría en Recursos Humanos, Ramos Rivera actualmente se desempeña como gerente en la empresa privada.

Su experiencia política comienza de la mano de su padre, Pablo Ramos (QEPD), quien fuera encuestador del PNP. Ha trabajado con diferentes figuras del partido incluyendo a la actual comisionada residente en Washington, Jenniffer González. Ahora, dice dar un paso valiente “porque la politíca de hoy día es diferente a la de hace 30 años”. De igual forma, apuesta a que la empresa privada puede ayudar al gobierno a salir de la crisis económica.

“Creo en las microempresas. Debemos impulsar la empresa privada en escalas. Caminando en un sector vi que unas mujeres estaban haciendo pasteles en una mesa. Así que cómo nosotros podemos lograr y ellas entender que eso es una microempresa, cómo pueden maximizar su producto y ser eficiente y cómo yo puedo servir de enlace para que estas personas puedan crear una mejor compañía”, sostuvo Ramos Rivera.

Su plan se basa en la creación empleos y que desde el Senado pueda legislar para que las personas puedan desarrollar sus empresas de una manera más rápida y eficiente. “Podemos legislar para que la burocracia que existe de la permisología sea más fácil para esas pequeñas empresas poder montar su negocio”, explicó.

Asimismo, cree que el distrito cuenta con el potencial de crear microempresas y, a su vez, atarlo al turismo para un mejor desarrollo.

“El turismo llega a Carolina porque el aeropuerto pertenece a Carolina. De ahí seguimos por Isla Verde y sus playas, pasamos por Loíza con una costa preciosa donde la gente le gusta pararse en un pueblo de mucha tradición. Luego seguimos a Río Grande con playa, tres hoteles hermosos, parques de golf, río navegable y El Yunque. En Luquillo con la gastronomía y el balneario. Continuamos a Fajardo que tiene marinas, islote, cayos. Llegamos a Ceiba con la playa Los Machos, cayo Piñeiro, isla de Ramos. Vamos a Culebra con las mejores playas y Vieques tiene excelentes playas también. Tenemos el potencial, es desarrollar las microempresas, y mantener el ingreso bruto en los municipios. Sé que podemos crear empleos en nuestro distrito”, mencionó Ramos Rivera.

Sobre las islas municipio Vieques y Culebra, que también pertenecen al distrito, el precandidato por el PNP entiende que la prioridad es conseguir los fondos necesarios para que los servicios de transportación hacia las islas no continúen inestables. Del mismo modo, de convertirse en senador, dijo que trabajaría para hacer más atractivos los terminales, especialmente el de Ceiba, para que la espera de los turistas y residentes sea una de excelencia.

“FEMA ya designó alrededor de casi $40 millones para el hospital de Vieques; es una buena noticia. Ahora el trabajo de nosotros es fiscalizar para que eso se logre y que el dinero llegue correctamente para que los viequenses tengan un servicio hospitalario digno”, agregó.

Ramos Rivera compartió que tuvo la oportunidad de visitar Vieques, recientemente, y quedar impresionado con las playas de la isla. Este indicó que tanto Vieques y Culebra deberían tener mayor énfasis en el turismo y en la creación de empleos. Además, señaló que trabajaría en equipo con alcaldes y legisladores sin importar el partido que militen, pues es una de las enseñanzas de la empresa privada.

“En la empresa privada nosotros trabajamos en equipo, no importa la diferencia que puedas tener con un compañero tienes que lidiar con eso y seguir hacia adelante. Eso no puede ser una barrera para lograr las metas en cada municipio o en el distrito. No puede haber una barrera en que un legislador y alcalde no puedan trabajar juntos por un bien común. El trabajo de un senador no es solo legislar leyes, es fiscalizar que las agencias hagan su trabajo y que cada municipio brinde sus servicios para que el pueblo no se vea afectado”, manifestó.

Ramos Rivera se enfrentará en primarias a otros cuatro aspirantes que buscan una posición en el Senado por el Distrito de Carolina. Los actuales senadores son Nayda Venegas y Eric Correa, pero este último decidió aspirar para la alcaldía de Trujillo Alto.

“Mi enfoque es mi campaña… Yo puedo trabajar con cualquier persona (candidato) porque todos somos PNP. No vengo a tumbar cabezas, sino a traer ideas, soluciones y trabajar en armonía por un mejor distrito”, puntualizó.