SAN JUAN – Linda Ramos, portavoz de padres de Educación Especial, denunció el martes, que en el área de Foro de Querellas de Educación Especial existe un supuesto esquema de corrupción en el Departamento de educación (DE).

“Este es el foro de querellas donde por ley federal, todos los padres de Puerto Rico, que tienen problemas con el registro, que no le quieren determinar elegibilidad a sus hijos, que no tienen terapia, que le faltan maestros, que no tienen enfermeras, que no tienen transportación para la escuela, acuden al foro donde hay un oficial administrador que en Puerto Rico se le ha llamado juez administrativo”, explicó Ramos en conferencia de prensa.

“En ese foro hay un denominador común, y es un esquema donde el gobierno ha estado nombrando gente de unas agencias públicas y privadas para responder a la política pública del Departamento de Educación. Este tipo de nombramiento y el conflicto de interés crean una muralla china para que los padres cuando lleguen allí, en vez de encontrar a un juez totalmente imparcial, investido del conocimiento de peritaje, de la ley de Educación Especial, de la sentencia del caso de Rosa Lydia Vélez que es lo único que él tiene que administrar allí, pues vemos que él no tiene el conocimiento”, añadió.

Mencionó que el abogado Pedro J. Cintrón Vázquez, “este abogado es contratado por el secretario de Educación Eligio Hernández quien le renueva los contratos en esta administración”

Alegó Ramos que el juez administrador Cintrón Vázquez, quien trabaja para el Bufete Wolf Popper PSC a la licenciada Leyda Suri Rodríguez, fue contratada como abogada para litigar en el DE contra los padres de estudiantes de Educación Especial.

Rose Mary Arce, madre de un estudiante de Educación Especial, alegó que “ese juez manotea, grita, se niega a inhibirse y no permite grabar”.

“Las decisiones que toma ese juez están amañadas. Él y la abogada trabajan para el mismo patrono, Wolf Popper”, dijo Ramos.

Exigieron que el contrato de Cintrón Vázquez y de la licenciada Leyda Suri Rodríguez sean rescindidos.