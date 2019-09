Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

FAJARDO- Con la intención de ofrecerle al público un producto diferente y saludable, una vecina de Trujillo Alto creó un concepto de paletas rellenas al estilo mexicano con ingredientes libres de parabenos, colorantes y preservativos.

En el barrio Quebrada Vueltas, kilómetro 50.2, en Fajardo, ubica Fres K Paleta, un food truck de paletas de helado confeccionadas artesanalmente con más de 43 sabores; entre ellos sabores para mascotas. “Las paletas las hacemos con ingredientes naturales y frescos. El tamaño de las paletas grandes nos permite rellenarlas correctamente”, mencionó la propietaria, Melanie Robles.

El negocio comenzó en enero de 2019, con la idea de crear un producto diferente, saludable y naturales. “Hacemos paletas sin azúcar. Tenemos variedad de sabores, aunque la tradicional es la paleta de fresas rellena de Nutella con ‘wipcream’ y fresas naturales por fuera”, detalló Robles.

Entre los sabores más solicitados están las paletas de fresas rellenas de Nutella, ferrero rellenas de ‘waffers’; también, tienen paletas ketogénicas, libres de azúcar y paletas para perros.

El “food truck” ofrece al cliente la oportunidad de llevar el negocio andante hasta eventos privados, ya que según mencionó la propietaria, hacen pedidos grandes para eventos ya sean de paletas rellenas, paletas pequeñas o pedidos especiales. Si el evento es muy grande pueden llevar el carretón hasta el pueblo donde sea el evento, pero para eventos más pequeños llevan una carpa rotulada con una nevera y le ofrecen el producto.

El horario es de lunes a jueves de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., viernes de 11:00 a.m. a 7:30 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., también realizan delivery a los pueblos Luquillo, Ceiba y Fajardo. Para más información los puedes conseguir llamando al (787) 608-5458 o visitando sus cuentas de redes sociales en Facebook e Instagram: Fres k paleta.