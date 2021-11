Ser madre fue la inspiración para que Junnely Viera emprendiera su marca de productos confeccionados a mano para el cuidado de la piel y de la mente a través de aceites esenciales, flores secas y aceites.

Palm Shade Studio, es el nombre que llegó a su mente al momento de crear la marca, según nos contó el nombre representa es la playa y todo lo que significa ese lugar para ella y su familia.

“La playa es mi lugar de paz, tranquilidad, donde puedo disfrutar libre de estrés con toda mi familia y por eso es mi musa e inspiración”, dijo.

Los productos no contienen colorantes, ni fragancias sintéticas, todos los ingredientes con los que se confeccionan son locales. “Por eso los productos los confeccionó en pequeñas cantidades, porque los haga dependiendo de los ingredientes que consiga en fincas o tiendas de personas que conozco”, contó Viera.

“Yo soy mamá desde octubre 2019, y antes de tener a mi bebé decidí dejar mi trabajo, y comencé la búsqueda de un pasatiempo que me permitiera generar ingresos desde mi hogar y me fui dando cuenta que muchas velas me daban dolor de cabeza y que algunos productos de la piel me daban alergia y así fue como comencé buscando ese producto ideal que yo pudiera confeccionar con mis manos y que satisficiera esa necesidad”, explicó.

La preparación académica de la emprendedora es en base a la psicología y en su preparación académica descubrió lo importante que para la salud mental el autocuidado y en base a eso y a no generar basura innecesaria a través de la confección de productos para el cuidado de la piel y la mente, es que llega al producto que hoy vemos en Palm Shade Studio.

En la marca hay velas con diseños de burbujas, velas envases reusables en metal o cemento, una mezcla de flores secas para vapores faciales o añadirlos en la bañera o pedicura, sales de baño.

Uno de los productos más nuevos son los jabones a base de aceite son productos naturales, además de su producto más versátil que es el spray, Céfiro, que funciona como ambientador, spray para almohadas y para el cuerpo.

Las órdenes se trabajan a través de la red social Instagram o Facebook bajo el nombre: @palmshadestudio.