Palulimoccs es una marca puertorriqueña creada por una madre de dos infantes que decidió emprender su propio negocio con la intención de pasar más tiempo con sus hijos, ya que es asistente de vuelo.

La intención de crear Palulimoccs, según Yaxie Vázquez, fue para aportar a la niñez puertorriqueña. “Mi deseo es que todos los niños disfruten de una niñez sana, feliz y llena de aventuras. Me enamoré de los moccs (zapatos), hace poco más de dos años. Desde que Paula nació, con ella nacieron esas ganas de ser dueña de mi tiempo y creció en mi corazón unas ganas inmensas de emprender”, manifestó.

La idea de confeccionar los moccs, surgió en base a la necesidad, ya que su primer bebé, Paula, necesitaba el apoyo de unos zapatos suaves que le ayudaran a dar sus primeros pasos sin miedo.

“Mi hija no caminó hasta después de los 15 meses y yo entendía que eso se debía a que sus pies sudaban mucho y le daba miedo caminar, por lo que comencé la búsqueda de opciones en Internet y me encontré con el estilo de zapato “moccs” (en tela de algodón) y se los confeccioné. Sin embargo, no eran duraderos, seguí buscando un mejor material hasta que encontré el cuero, y me inspiré tanto al ver el resultado de los zapatos que decidí que ese sería mi emprendimiento”, dijo Vázquez.

Todos los zapatos están confeccionados en cuero flexible y duradero. Los zapatos se hacen a la medida que el cliente envía, siguiendo las métricas en las historias destacadas de su cuenta en Instagram. “Siempre recomiendo medir el pie al bebé, porque no todos los niños tienen el tamaño estándar por edad, por ejemplo, mi bebé a los seis meses usaba zapatos de un bebé de nueve meses”, aclara.

En la página de Instagram: @palulimoccs, Yaxie explica cómo cuidar y limpiar los zapatos de forma correcta para que tengan una mayor duración. Las órdenes son totalmente personalizadas, por lo que el cliente debe elegir el estilo, color y tamaño del zapato. Por el momento, las órdenes se están trabajando a través de la red social Instagram, a través de mensaje directo.