Jayleen Rodríguez

jayleen.rodriguez@presenciapr.com

Una joven puertorriqueña apasionada del diseño y el papel convirtió su pasión en un negocio donde crea decoraciones para todo tipo de bizcocho utilizando el papel como protagonista en sus creaciones.

“Paper Girl es un negocio que crea todo tipo de arte con ‘card stock’ ya sea satinado, opaco o con brillo. Yo trabajo cada pieza desde cero, utilizo mis conocimientos de artista grafica para crear los diseños, luego los corto y los decoro”, explicó Marjori Moreno, creadora de Paper Girl.

El arte siempre ha sido su pasatiempo, pero ahora es su negocio; “desde niña siempre me encantó lo que son las manualidades y la pintura, soy artista grafico y fotógrafa por lo que se me hace más fácil el crear los diseños que vendo en Paper Girl”, añadió.

Cada diseño se realiza personalizado, el cliente tiene la oportunidad de solicitar el arte y el mensaje que llevará su decoración. “Casi siempre les sugiero que el bizcocho sea bastante sencillo para que no compita con el diseño, pero todo depende del gusto de la persona”, detalló la diseñadora.

La empresaria narró el nombre del negocio nació luego de estar pensando en que quería que me identificara y que fuese llamativo para el cliente. “Se llama “Paper Girl, porque me considero ‘girly’ y también le da una idea al cliente del producto que es a base de papel. El trato con el cliente es directo y cercano, no me gusta que el cliente sienta que le está escribiendo a un robot, por eso siempre termino mis mensajes con un Xoxo”, dijo Moreno.

En el momento de hacer la orden la persona debe decirle cual es el tamaño del bizcocho, motivo de decoración y peticiones especiales. “Por ejemplo, si la persona quiere que su cake topper sea de Baby Shark con el nombre del niño y la edad, pues le envió opciones de letras y combinaciones de colores, una vez el cliente selecciona la que mas le gusta entonces hacemos el pedido y se le envía por correo”, detalló.

Todas las ordenes se realizan a través de las redes sociales de Facebook e Instagram, al momento de realizar la orden es importante que la persona pague la totalidad del trabajo, debido a que cada decoración la realiza de forma personalizada.

Para ver sus trabajos o realizar alguna orden, pueden comunicarse a través de las redes sociales: Facebook: @prpapergirl o en Instagram: @papergirl_pr.