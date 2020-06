Para evitar confusiones con los números, Salud enmienda divulgación de estadísticas COVID-19

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Salud (DS), Lorenzo González Feliciano junto a varios funcionarios de su agencia y la comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), María Conte Miller, presentaron el miércoles los cambios a la presentación de los resultados de COVID-19.

En parte, los cambios responden a la impresión de que en la Isla hay 5,329 casos únicos de personas positivas a la enfermedad, al utilizar los datos publicados en el llamado ‘Dashboard’.

“Se está interpretando así, y no únicamente aquí, se está interpretando en otros países. Están usando esos números y ha habido varios artículos en Estados Unidos. Esa era la crítica. La distinción se ha hecho y el mensaje se estaba dando, pero no estaba llegando claro. Por eso se hicieron los cambios”, dijo el doctor Miguel Valencia, uno de los encargados de manejar los datos de COVID-19 en conferencia de prensa.

“Lo que nosotros queríamos estar seguros era que los datos que generamos sean comparables usando definiciones ya estandarizadas”, añadió.

El doctor Valencia mencionó que de ahora en adelante se definirá como casos totales, casos confirmados y casos probables. Los casos confirmados son los que el resultado se obtuvo de una prueba molecular. El resultado probable se definirá basado en las pruebas serológicas.

“Del mismo modo haremos con las muertes. Una muerte probable tiene los criterios clínicos y la evidencia epidemiológica, aunque no haya una prueba que confirme el diagnóstico”, expuso.

“Así que van a ver una diferencia entre el número de casos que hemos reportado hasta ahora. Van a ver que vamos a informar muertes acumuladas, muertes confirmadas y muertes probables”, mencionó.

Valencia expresó que a pesar de que en los datos se incluyen las pruebas serológicas, para estimar la llamada curva de contagio se utilizan solamente los resultados por pruebas moleculares.

A preguntas de porqué continuar el uso de las pruebas serológicas a pesar de los problemas que presenta con la confirmación de positivos, el secretario de Salud defendió su uso.

“Vamos a seguir haciendo pruebas serológicas ante la incapacidad de hacer cinco, seis diez mil pruebas moleculares en Puerto Rico de forma diaria”, señaló.

Sobre los números de personas recuperadas o convalecientes, Valencia explicó que al momento no hay una definición estandarizada que permita hacer estimados. No obstante- de manera preliminar y hasta que se consiga una definición universal- el Departamento de Salud utiliza el modelo del Hospital de Veteranos.

“En su fórmula, ellos tienen un total de casos diagnosticados. Ahí tienen una categoría que le llaman activos. Además, tenemos las muertes que han sido reportadas. Ellos lo que hacen es, cogen el total de casos, restan los que están hospitalizados, restan los que están en el término de los 14 días y restan los que han muerto. La diferencia son los casos convalecientes. El término recuperado y convaleciente no es lo mismo, pero no están en el hospital y no fallecieron”, explico.

Bajo ese estimado, el número de personas convalecientes o recuperadas a la semana pasada era de 1,119.

Por su parte, la doctora María Conte Miller mencionó que al momento no se ha registrado una sola muerte relacionada al COVID-19, de personas en asilos o en las cárceles.