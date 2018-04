Parkinson: Una enfermedad lentamente progresiva

El Parkinson es una enfermedad lentamente progresiva que afecta muchas de las funciones de la persona. Este trastorno neurodegenerativo afecta el sistema nervioso central y el movimiento. Se presenta de forma gradual, a través de temblores prácticamente imperceptibles. Además, frecuentemente causa rigidez o disminución del movimiento y alteración de la marcha.

“La enfermedad de Parkinson se diagnostica a través de la información obtenida en la historia clínica del paciente, y los hallazgos de una exploración neurológica especializada. En los primeros años de la enfermedad los síntomas del paciente y los datos del examen neurológico pueden ser muy similares a los de otras enfermedades llamadas parkinsonismos. Por eso es muy importante ser evaluado por un neurólogo especialista en la enfermedad”, indicó el neurólogo Ángel Viñuela.

El Parkinson es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, afectando aproximadamente a 6.3 millones de personas.

Los síntomas del Parkinson comprenden aquellos de tipo motor: lentitud, mayor esfuerzo para mover las extremidades y la dificultad para caminar. Así como síntomas no motores, entre los que se encuentran: los trastornos del sueño, dolor de articulaciones o espalda, estreñimiento, pérdida del olfato, depresión, ansiedad, problemas urinarios, entre otros. De hecho, usualmente los síntomas no motores se presentan varios años antes de los primeros síntomas motores. Además de que no todos los pacientes presentan los mismos síntomas.

Actualmente, no existe una cura para la enfermedad de Parkinson, sin embargo, existen terapias físicas, opciones farmacológicas y, más adelante, quirúrgicas que ayudan a controlar eficazmente los síntomas durante muchos años, lo que permite a los pacientes llevar una vida relativamente normal. Para ello se necesita contar con el apoyo de un equipo multidisciplinario de médicos, así como la ayuda de la sociedad en general.

Tiene lugar el 11 de abril de cada año en honor al Dr. James Parkinson, quien en 1817 publicó su obra An Essay on the Shaking Palsy (Un ensayo sobre la parálisis agitante) con la cual logró el reconocimiento internacional del Parkinson como enfermedad.

A pesar de que James Parkinson describió hace más de 200 años otras características además del temblor, existe hasta nuestros días una concepción errónea respecto a este síntoma, pues No todo Parkinson tiembla, y No todo lo que tiembla es Parkinson. De hecho, aproximadamente en el 35% de los pacientes el temblor no es el síntoma principal.

Este padecimiento, que afecta la calidad de vida muchos puertorriqueños y a sus familiares, se hace cada vez más común. Para mejorar el conocimiento de la enfermedad en Puerto Rico, los doctores Viñuela y Lozada crearon la Fundación Parkinson de Puerto Rico, una entidad sin fines de lucro que busca identificar la población de pacientes de Parkinson y otros trastornos del movimiento, ofrece los recursos disponibles en la actualidad para tener una vida productiva y de calidad, educar a pacientes, familiares, cuidadores y a la población en general acerca de estas enfermedades.