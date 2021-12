Parque Histórico Cueva María de la Cruz en Loíza se convierte en centro de pruebas de COVID-19

Parque Histórico Cueva María de la Cruz. (Foto/Archivo)

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que la administración municipal y su Sistema de Investigación de Caso y Rastreo de Contactos se unen a la iniciativa del Departamento de Salud “Parrandón de Pruebas”.

“El Centro de Pruebas de Covid-19 libres de costo estará operando desde hoy martes hasta el próximo viernes, 24 de diciembre, en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz. El horario de operación será lunes a jueves, entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m., y viernes de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. Se estarán realizando pruebas moleculares y de antígeno, mientras duren las pruebas asignadas. Cuidarnos es el mejor regalo en esta Navidad. Loíza, te queremos saludable”, detalló la alcaldesa.

Nazario Fuentes recordó que a partir del lunes entrará en vigor la nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi anunciada ayer. La misma hace obligatoria la vacunación y las pruebas de Covid-19 para las personas que vayan a restaurantes, barras o chinchorros y refuerza las medidas para las personas que viajen a Puerto Rico en esta época festiva.

“Sin duda alguna, la pandemia nos ha demostrado que no debemos bajar la guardia. Debemos permanecer alertas a los cambios que surgen con las variantes y seguir las recomendaciones médicas”, finalizó la alcaldesa.