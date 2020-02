Pastor fajardeño defiende comunidad religiosa tras asesinato de Alexa

FAJARDO – El pastor Reinaldo López, presidente de la Unidad Pastoral del Este y de la Iglesia Ekklesia en Fajardo, le respondió al activista de la comunidad LGBTTIQ en Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, luego de este último expresar -en entrevista radial- que la muerte de la joven transgénero Alexa “recae en los hombros de los líderes religiosos del país”.

“Debo decir que es una falta de respeto que él (Pedro Julio Serrano) incrimine al liderato religioso por dicho crimen. La iglesia y su liderato ha salvado a millones de seres humanos que han vivido lo mismo que Alexa y les ha rehabilitado tanto de sus condiciones mentales y de depresión como también de las espirituales. La iglesia realiza un rol de mayores magnitudes por las comunidades y los más vulnerables que el mismo gobierno y no vamos a permitir que expresiones mal intencionadas manchen esa labor significativa”, dijo López, en comunicado de prensa.

“Es muy lamentable el hecho de que haya sido un ser humano, no necesariamente por ser transexual, de color, con problemas mentales o sin familia. El hecho de ser un ser humano consterna mucho mis sentimientos porque fui llamado a predicarle a las personas el amor de Jesús. La justicia debe caer con todo su peso a quienes cometieron este acto”, agregó.

El cuerpo baleado de Neulisa “Alexa” Luciano Ruiz, una mujer transgénero que fue encontrada el lunes en Toa Baja. El pasado, publicaciones en redes sociales la acusaban de “incomodidad” en el baño de mujeres en un restaurante de comida rápida. Al otro día (lunes) circulaba un video – en Facebook- donde individuos le gritaban palabras soeces. Posteriormente, en el pietaje se escucharon impactos de bala.

La Policía informó que ya están en busca de los implicados en el asesinato; se podrían tratar de menores de edad.

“La culpa de este atroz crimen la tienen los padres de quienes no han sabido velar por los alegados menores de 17 años que dispararon en contra de esta joven y de la misma familia de ella que la abandonaron. Los hijos son hijos no importa cuantos errores o pecados hayan cometido y no se deben abandonar jamás”, puntualizó López.