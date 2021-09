Paula Núñez Art

Lo que comenzó como la elaboración de una cuenta artística que funcionara como portafolio profesional de sus piezas, con el paso del tiempo y de los constantes pedidos de las personas se convirtió en un negocio.

“No comencé con la intención de emprender un negocio, pero, poco a poco, me di cuenta de que a las personas les gustaba mucho mi arte y fui lanzándome al emprendimiento. Comencé haciendo todo a pincel, eran dibujos bien realistas y buscaba la perfección como una fotografía, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que me gustaba más el arte imperfecto, sin tantos detalles y con más color”, explicó la artista Paula Núñez.

Su arte ha sido plasmado en carteras, camisas, postales, posters y sellos, que con el pasar del tiempo ha vendido en su emprendimiento. “Por ahora no tengo página web, trabajo todo por medio de mensaje directo en Instagram, aunque sueño con llevar mi negocio a otro nivel con una tienda online, ofrecer talleres y muchas otras cosas”, añadió.

El arte que crea Paula resalta a la mujer y se complementa con plantas y mensajes de empoderamiento. En el caso de los pedidos especiales, mencionó que los mantiene lo más simple dentro de su estilo que incluye plantas y colores suaves que combinan entre sí, siendo el rosa el protagonista de todas sus piezas originales.

“Me inspiro mucho en la naturaleza, la mujer y varias artistas españolas que tienen un estilo muy bonito con una paleta de colores definida”, dijo.

La joven trabaja según su musa va llegando. La mayoría de sus trabajos son ilustraciones realizadas en su iPad utilizando una aplicación para ilustrar, pero el proceso es el mismo en cuanto al dibujo. La mayor diferencia es que todos los artes digitales se pueden plasmar en cualquier superficie deseada.

“Yo utilizo un papel especial que ayuda a que la imagen de la ilustración tenga un efecto bastante parecido a cuando se pinta con pincel”, explicó Paula.

Todas las órdenes se pueden realizar a través de su cuenta de red social de Instagram: @paulanunezart por mensaje directo. También, en las historias destacadas de su página coloca las piezas que tiene disponibles.