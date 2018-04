“Peligrosísima” la pretensión de congresista Bishop con la JCF y PR, según gobernador

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares le lanzó el martes una advertencia al congresista Rob Bishop, por ejercer presión a la Junta de Control Fiscal para que tome decisiones que a juicio del primer ejecutivo no están contempladas bajo la ley federal PROMESA.

“Yo lo invito a que lea la carta que le envié. En esa carta le establezco precisamente una oración que estaba en uno de los borradores (del proyecto de ley) de PROMESA que tenía una oración que decía que ‘en el evento de que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta no pudiera llegar a unos acuerdos, la Junta se podría imponer sobre el Gobierno de Puerto Rico. ¿Saben qué? En la discusión legislativa se trajo ese punto en marzo 16 de 2016- si mal no me equivoco- se discutió y se sacó de la hoy ley. Tratar de venir ahora e inferir una serie de poderes que fueron explícitamente sacados de los borradores, es un ejercicio peligrosísimo en la democracia y yo espero que el Comité (de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos) no cometa el error de simplemente ven que en Puerto Rico no tenemos representación con voto en el Congreso puedan tratar de hacer esto”, dijo el gobernador a preguntas de prensa.

“Yo les garantizo que en ninguno de los 50 estados, Rob Bishop, ni ninguno de los otros congresistas se hubiera atrevido a decir esto”, añadió.

Las expresiones de Rosselló Nevares se dan en reacción a las declaraciones atribuidas a uno de los asesores de la Comisión de Recursos Naturales que preside Bishop, en la cual asegura que la JCF “tiene remedios punitivos”, para obligar a los funcionarios del gabinete de Rosselló Nevares cumplir con las medidas fiscales.

El lunes el gobernador le envió una carta a Bishop en reacción a una misiva que el representante por Utah del Partido Republicano le cursó al presidente de la JCF, José Carrión, tercero, en la cual le exigía mayor rigor contra el Gobierno de Puerto Rico.

Finalmente, cuestionado sobre hasta dónde está dispuesto a llegar en su discrepancia contra la JCF, Rosselló Nevares reiteró que está “dispuesto a hacer lo que sea”.