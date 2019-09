CANÓVANAS – El ex director de la División de Inteligencia de la Policía, Ángel Luis Pérez Casillas solicitó el jueves a la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto que retire su nombre de un parque pasivo a construirse en esa municipalidad.

“Quiero que sepa que mi familia y yo, le estamos sumamente agradecidos de que haya hecho suya la defensa de mi carácter ante la opinión pública, me emociona. Pero siendo responsable en todos mis actos, no puedo permitir que la generosidad que nació de su padre y que usted ha cultivado abundantemente, se desvirtúe y se convierta en un ataque personal a su labor e integridad, Jamás me lo perdonaría. Por eso, solicito que el proyecto de un Parque Pasivo para Las Lomas, no lleve mi nombre. Ya de por sí me siento honrado de que me hayan considerado”, reza el contenido de una carta enviada por Pérez Casillas a la alcaldesa de Canóvanas.

“La discordia no puede ser el fruto de un proyecto de tanta necesidad para la comunidad, y que representará una mejor convivencia y paz social. Esa misma paz es la que me obliga a solicitarle que retire mi nombre. Me sentiré mucho más honrado y agradecido si es la buena voluntad la que supera el fanatismo, la rencilla que algunos pretenden provocar y la insistencia de otros de mantener el odio frente a la conciliación”, continúa la misiva.

“Como buen jíbaro, mi mayor satisfacción es la fe para superar las pruebas, el amor al trabajo, la protección de mi familia y el respeto a mis amigos y vecinos. No puedo permitir que otros destruyan, cuando usted se empeña en construir”, culminó.

Pérez Casillas cumplió seis años de cárcel luego de ser declarado culpable en un tribunal federal por obstrucción a la justicia y perjurio, esto en relación a los asesinatos de Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978.

Soto aseguró el miércoles, que la decisión de nombrar el parque pasivo con el nombre de Pérez Casillas fue de su padre, el exalcalde José “Chemo” Soto en 2012 pues éste era un “empleado excepcional” en el municipio de Canóvanas.

Lee la misiva a continuación: