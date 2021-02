Pescadores Unidos El Tinglar en Luquillo: Responden a declaraciones de Asociación de Pescadores El Capitán

(Foto/Archivo)

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

LUQUILLO – Como respuesta ante las declaraciones de la secretaria de la Asociación de Pescadores El Capitán a un reportaje publicado en este medio, el actual presidente de la Asociación de Pescadores Unidos El Tinglar, en Luquillo, Joe García Pizarro, asegura que nunca lo han dejado fuera del balneario y que la razón del desacuerdo no tuvo nada que ver con los Jet Ski.

“Nosotros, los pescadores, llegamos antes de que se formalizara la playa como balneario, por lo que cuando llegó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y luego Parque Nacionales nos permitieron continuar con nuestro trabajo de pesca comercial. Los canales de pesca estaban hechos por parte de DRNA, por medio de una concesión para pescadores comerciales”, dijo García Pizarro.

“Los pescadores comerciales no pagan la entrada al balneario, y esto es lo que ha ocasionado que personas con licencia de pescadores, aun sin ser pescadores comerciales, se hayan unido a la Asociación de Pescadores El Capitán con el fin de ahorrarse ese dinero y tener el paso libre hacia la zona 6 del balneario. Una licencia de pescador es bastante fácil de solicitar, por eso como reglamento de nuestra nueva asociación todo miembro de la asociación debe ser pescador comercial”, alegó García Pizarro.

A pesar de que en el balneario no hay una marina, la zona 6 en el balneario La Monserrate siempre ha sido el área por donde los pescadores bajan sus embarcaciones hacia el mar para realizar su labor de pesca.

“El portón del balneario tiene una llave y cuando nosotros creamos la asociación (Asociación El Capitán), quien tenía control de esa llave era el municipio, y el alcalde era José “Nelo” González, para ese entonces todo pescador comercial residente de Luquillo podía ir al municipio solicitar una llave, pagarla y obtenerla presentando la evidencia de su residencia y de su licencia como pescador comercial”, explicó.

También, hizo hincapié en que nunca han estado fuera del balneario. “Los únicos que no están allí son los de la Asociación El Capitán porque no son de Luquillo y la mayoría de sus miembros no son pescadores comerciales”, aseguró García Pizarro.

Por otro lado, García Pizarro mencionó que están tratando de unificar la industria de la pescadería en Puerto Rico, porque la industria de la agricultura, avícola y lechera están unificados, “pero los pescadores no y eso nos hace falta”.

“Nosotros vivimos de la pesca y no podemos poner en juego nuestro trabajo que de por si está a atravesando por un gran reto debido a las regulaciones que vienen de Estados Unidos para todos los pescadores”, dijo.