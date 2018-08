Pesquera confía JCF entienda impacto recortes ante falta de agentes y bomberos

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera confirmó el viernes que al igual que en la Policía, el Cuerpo de Bomberos lidia con una escasez de personal y confía que la Junta de Control Fiscal (JCF) entienda el impacto adverso de los recortes presupuestarios.

“Faltan bomberos. Hay escasez de bomberos que es prácticamente lo mismo. No se va a despedir a nadie. Es lo que ha pasado por años, que a medida que han venido las vacantes no se han ido llenando y ahora hay un número grande de vacantes, pero las funciones del Cuerpo de Bomberos no se han afectado”, dijo Pesquera en entrevista radial (WKAQ).

Precisó que hay cerca de 200 plazas vacantes, mientras que confía que los integrantes de la JCF comprendan sus señalamientos sobre el impacto de los recortes presupuestarios recomendados de cerca de 38 millones de dólares al DSP.

“No necesariamente es que eso es lo que hay que tener (las 200 plazas), pero eso es lo que nosotros decimos y estamos diciéndole a la Junta (de Control Fiscal), que tenemos que reclutar bomberos, igual que en la Policía. Es la misma cosa”, sostuvo.

Pesquera insistió que “cuando nos reunamos con la Junta va a haber una resolución favorable, yo entiendo, para nosotros, para que podamos explicar exactamente nuestra situación operacional. Entiendo que va a haber una forma de que reflexionen y nos tengan dinero para poder operar sin que sí se afecten las operaciones”.

De paso, Pesquera rechazó versiones sobre reducción de jornada de los bomberos y explicó que hay 50 plazas de bomberos reclutados a través de una propuesta federal que finaliza próximamente y que establecía desde su inicio, que su duración era por dos años.

Asimismo, precisó que en la Policía faltan cerca de 2,200 agentes según dicta un estudio privado que se realizó.

“Yo sé que cuando nosotros expliquemos esto, cuando vayamos (ante la JCF), que entiendo es la semana que viene, estamos esperando concretar la fecha, cuando expliquemos esto, yo sé que se van a dar cuenta. Es que no hay forma. Por lo menos nos oyeron e inmediatamente llamaron par concertar la reunión”, afirmó el funcionario.