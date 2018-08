Piden acción a la Alcaldesa de San Juan para ayudar a las personas sin hogar en la capital

SAN JUAN – El representante por San Juan, Eddie Charbonier Chinea, solicitó el lunes, acción a la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, para atender la histórica crisis de personas sin hogar en la zona turística del Viejo San Juan.

“La función principal de un alcalde o alcaldesa es atender las necesidades de sus residentes y comerciantes. Los residentes y dueños de negocios del Viejo San Juan llevan meses pidiéndole a la alcaldesa que actúe sobre la cantidad de personas sin hogar que viven en las calles de esa zona. Ese pedido ha caído en oídos sordos porque la administración municipal no ha tomado cartas en el asunto, a pesar de que el número de personas sin hogar se ha duplicado en los últimos años. Hoy hago un llamado a la alcaldesa para que realice una acción correctiva, de manera humana y digna, para mitigar este problema lo antes posible”, comentó Charbonier Chinea en declaraciones escritas.

Las expresiones del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) surgen luego de que un rotativo de circulación estatal publicara esta mañana una historia en portada donde destaca que San Juan tiene la tasa de deambulantes más alta en todo Puerto Rico, un 26.2 por ciento. La próxima es Ponce con apenas un 6.3 por ciento.

“Este es un problema real y palpable. Es una situación crítica que se tiene que atender con urgencia. Sin embargo, no vemos ese sentido de emergencia en la actual administración municipal, por el contrario, se están haciendo de la vista larga, como si no estuviera pasando nada. Esto afecta a los deambulantes negativamente, pues no se están impactando para mejorar su calidad de vida. También afecta a los residentes y comerciantes del Viejo San Juan. La inmensa mayoría de estos negocios en esa zona dependen casi exclusivamente del turismo para subsistir, al igual que para generar y conservar empleos, y los turistas no quieren visitar áreas con tantos asuntos como este. El Municipio tiene un Departamento de Familia, deberían hacer más”, agregó Charbonier Chinea.

El representante del PNP dijo que si “la situación es muy complicada para la alcaldesa, entonces que pida ayuda a l gobierno estatal, pero que no permita que personas deambulen las calles sin tener la ayuda que estos merecen. Estoy seguro de que las agencias del gobierno estatal están más que dispuestas de cooperar ante esa crisis”.