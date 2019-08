SAN JUAN – El miércoles, 7 de agosto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión en el caso de Senado de Puerto Rico v. Pedro Pierluisi, en la que determinó de forma unánime que es inconstitucional la cláusula que añadió la Ley Núm. 7-2005 al artículo 1 de la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952 para permitir que un Secretario de Estado se convierta en gobernador sin necesidad de que sea confirmado por ambas cámaras legislativas. En la opinión que emitió el Juez Asociado, Rafael L. Martínez Torres, con la que votaron conforme todos los jueces y juezas del tribunal, se concluye que la juramentación como gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia, Secretario de Estado nombrado en receso, es inconstitucional.

Ante esta decisión, Wanda Vázquez, ahora exsecretaria de Justicia, tomó juramento a las 5:00 p.m. en la sede del tribunal Supremo y se convirtió en la segunda mujer gobernadora en la historia de Puerto Rico y la tercera persona en asumir la gobernación en agosto de 2019.

“Dado a que la posición de la Secretaría de Estado está vacante, asumiré la posición de la Gobernación de Puerto Rico, según establece nuestra Carta Magna. Nuestro ordenamiento legal impone en la Secretaría de Justicia asumir el cargo de la Gobernación de Puerto Rico, posición que estoy dispuesta a asumir con la responsabilidad y seriedad que amerita”, señaló Vázquez en comunicación escrita.

El jueves, 1 de agosto el renunciante gobernador, Ricardo Rosselló, anunció el nombramiento de Pedro Pierluisi para secretario de Estado. No obstante, el Senado y Cámara de Representantes se encontraban en receso, por lo que Pierluisi no era el secretario de Estado en propiedad hasta tanto no fuese confirmado por ambas cámaras legislativas. El viernes, 2 de agosto se realizó una vista pública en la Cámara de Representantes y luego una votación en la que salió favorecido Pierluisi. Este decidió juramentar al cargo de gobernador a las 5:01 p.m., luego que se hiciera efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló.

“Cuando asumí el cargo de gobernador el pasado viernes, lo hice a base del lenguaje expreso de la Constitución de Puerto Rico y la ley vigente en ese momento, pues las leyes se presumen constitucionales y, por ende, válidas. Que quede claro, lo único que me ha movido en estos días, como siempre, ha sido el bienestar de nuestro pueblo”, dijo Pierluisi, en un mensaje de despedida.

“Sin embargo, en vista de la decisión de nuestro más alto foro judicial, debo dar paso y apoyar a la Secretaria de Justicia de Puerto Rico, la honorable Wanda Vázquez Garced, quien jurará al cargo”, agregó.

Pierluisi asumió la gobernación siendo confirmado para Secretario de Estado solo por la Cámara de Representantes. El Senado, que preside Thomas Rivera Schatz, realizó una sesión extraordinaria el pasado lunes, 5 de agosto, donde se determinó que fueran los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico quienes decidieran si era constitucional o no que Pierluisi fuese gobernador.

La nueva gobernadora, de decidir permanecer en el puesto, tendrá que nombrar a un nuevo Secretario (a) de Estado, Secretario (a) de Justicia y otros puestos que quedaron vacantes, antes que renunciara Rosselló.