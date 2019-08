Pierluisi dice que evaluará solicitud para divulgar documentos financieros

SAN JUAN – El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no contestó la pregunta recurrente el martes, sobre si publicaría su información financiera, que fue requerida pero no entregada al Senado como requisito para su proceso de confirmación.

“Todo lo que me exija la ley que yo entregue o publique lo voy a hacer. Tienen que recordar que el proceso de confirmación quedó atrás. Esos documentos yo no los tenía que someter allí y si los hubiera sometido son confidenciales. Voy a tener la mayor apertura y si me los solicitan lo voy a considerar”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

Los documentos financieros fueron solicitados por la Comisión de Nombramientos del Senado, no así por la Comisión cameral de Gobierno, que solamente le requirió una declaración jurada.

Cuestionado sobre si al igual que le requirió a su familia que se abstengan de buscar contratos con el Gobierno, le pedirá a su cuñado Andrés Guillemard que se abstenga de cabildear sobre cualquier asunto en el Gobierno, contestó que “él es abogado de profesión. Yo no puedo dictaminarle a él lo que él va a hacer como abogado. Él va a tener clientes y él los tiene que representar, sea donde sea que los tiene que representar. Lo que sí es que tiene que cumplir con la ley y estar pendiente de las apariencias. No es suficiente cumplir con la ley, todo lo que hagamos tiene que ser moral y bien hecho”.

Referente a su antigua ayudante, Rosemarie (Mai) Vizcarrondo, admitió que tiene la intención de nombrarla a una posición en La Fortaleza si logra el visto bueno del Tribunal Supremo.

Y sobre los cambios de postura que ha tenido sobre lo que haría si el Senado lo confirmaba o no, atribuyó las mismas a su entrenamiento como abogado.

“Hay veces que contesto las preguntas desde el punto de vista legal y eso puede causar confusión. Yo voy a hacer un gran esfuerzo de no hablar así en términos legales y hablar en arroz y habichuelas para que no haya confusión”.

Finalmente, aseguró que si el Tribunal Supremo lo ratifica en el puesto, pasará la página con los presidentes legislativos.

“Mi mayor respeto para el presidente de la Cámara (Carlos “Johnny” Méndez Núñez). Yo he estado pendiente de todo lo que se ha dicho sobre mi persona en estos días. Pero sepan que yo respeto muchísimo el debate parlamentario y la función legislativa. Esas cosas, hasta cuándo se han expresado de forma denigrante sobre mí, eso no mina mi alma. Yo voy a seguir trabajando con todos los legisladores en la medida en que el Tribunal Supremo me lo permita. Y lo que han dicho para mi queda a atrás. Yo paso la página”, expresó.

El Tribunal Supremo está en el proceso evaluativo para resolver la controversia planteada por el Senado, de que la juramentación como gobernador de Pierluisi Urrutia no estuvo conforme a la Constitución.