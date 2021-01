Pierluisi juramenta en el Tribunal Supremo

SAN JUAN – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia y el secretario de Estado, Larry Seilhamer juramentaron el sábado en el Tribunal Supremo, previo a la actividad protocolar en los predios de El Capitolio.

“Ya me encomendé al Señor. Estoy junto a mi familia íntima y bien deseoso de arrancar a trabajar. Ahora se formaliza el comienzo de esta nueva adminitración. Tan pronto de mi mensaje, que es un mensaje que espero que motive a nuestro pueblo a unirse en estos próximos cuatro años para hacer obra, para hacer la diferencia, me voy a Fortaleza a trabajar”, dijo Pierluisi a su llegada al Tribunal Supremo.

“Voy emitir unas nuevas Ordenes Ejecutivas, a revisar otras que van a salir de mañana en adelante, porque no hay tiempo que perder”, añadió.

Al preguntarle sobre algunas de las Ordenes Ejecutivas que estaría firmando, mencionó una que prohibirá el uso de fotografías oficiales del gobernador de turno en las oficinas de gobierno.

“A mi me parece que en el Puerto Rico de hoy tenemos que tener mucha conciencia en cuanto a los gastos. Ese gasto no se justifica. No es cuestión de estarse vanagloriando o alardeando cuando uno está aquí temporeramente”, expresó.

Pierluisi Urrutia fue juramentado en una ceremonia íntima por la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez.