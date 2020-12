Pierluisi no hará entrega de juguetes para el Día de Reyes

(Foto/Toma de Pantalla/La Fortaleza)

SAN JUAN – El gobernador electo Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que no llevará a cabo la tradicional Fiesta de Reyes de La Fortaleza.

“No podemos llevar a cabo esa entrega de juguetes como se hacía anteriormente”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Cualquier actividad que llevemos a cabo va a ser sustancialmente diferente y buscando proteger la salud de nuestro pueblo, ante todo”, añadió.

Además, el gobernador electo fue cuestionado sobre si residirá en el Palacio de Santa Catalina.

“Los gobernadores o gobernadoras han residido en la mansión ejecutiva y la razón es sencilla, es más eficiente. Esto es un trabajo que es 24/7. Y es mejor estar allí, es mejor está en donde está la acción todos los días y ahí estaré yo”, respondió.

En cuanto a la Oficina de la Primera Dama, explicó que reasignará los recursos y dar continuidad a las iniciativas de esa oficina.

En cuanto a la designación de Nino Correa Filomeno para el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Pierluisi dijo que hay que estar pendientes.

“Aún no hemos comenzado, o sea que no puede ser revés si aún no hemos comenzado, estén pendientes”, dijo.

“Como está la ley actualmente me veo impedido de nombrar a Nino Correa como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Pero he dicho que Nino Correa se queda con el título o sin el título porque de igual manera que ha rescatado a tantas personas, yo lo quiero allí”, dijo.

Las expresiones de Pierluisi Urrutia se dieron durante una conferencia de prensa en las que anunció las designaciones para el Departamento de Recreación y Deportes, Departamento de Asuntos del Consumidor, Compañía de Fomento Industrial, Comisionado de Seguros de Puerto Rico y la renominación del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo Maldonado.