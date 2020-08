Pierluisi radica recurso judicial para que los votos emitidos en la primaria se cuenten ya (Documento)

SAN JUAN – El aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia presentó en la noche del domingo un de Revisión Electoral en el Tribunal Superior de San Juan, para ordenar el conteo de los votos ya emitidos en el proceso de las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).

“El cual tiene primacía sobre cualquier otro—deje sin efecto la determinación por la Comisión Estatal de Elecciones (“CEE”) paralizando de manera ultra vires, y en contra de la regulación aplicable, el proceso electoral del conteo de votos en la primaria que se celebra en Puerto Rico el 9 de agosto de 2020.

La actuación aquí impugnada constituye un atentado contundente contra la democracia de los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico y contra el derecho de los ciudadanos a manifestar su voluntad política en las urnas y a asegurar que su voto sea contado. La intervención de este Honorable Foro resulta apremiante y necesaria ante el hecho de que se pone en riesgo la pureza del proceso electoral y el derecho más importante que cobija a los puertorriqueños. La suspensión o paralización del conteo y transmisión de resultados del proceso electoral sin autoridad para ello, y en perjuicio de los electores, constituye un acto ilegal y antidemocrático cuyos efectos este Honorable Foro viene obligado a evitar sin dilación alguna”, dice el recurso radicado por Pierluisi Urrutia.

El recurso judicial es contra el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila y los comisionados del PNP, María Dolores Santiago y Lind Orlando Merle Feliciano

En conferencia de prensa, Pierluisi Urrutia catalogó como ilegal toda la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) con el aval de los presidentes del PNP y el PPD, pero prefirió no impugnar la totalidad del proceso. No obstante, se había reservado el derecho de impugnar la determinación de la CEE de no contar los votos ya emitidos, aunque su divulgación se diera posteriormente.