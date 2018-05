PNP emplaza a Héctor Ferrer a pedirle la renuncia al alcalde de Vieques y otros funcionarios del PPD

SAN JUAN – El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera Ortega, emplazó hoy al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, a que le pida la renuncia al alcalde de Vieques Víctor Emeric Catarineau, que acaba la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) de designarle fiscales para que profundicen la investigación contra el ejecutivo municipal y le presenten cargos.

Secretario General resalta el contraste entre la dejadez e indiferencia del presidente del PPD cuando hay señalamientos contra su gente, y la firmeza del Gobernador.”

“La OPFEI actuó, y Ferrer se niega a ejercer liderato. Se limitó primero a perseguir, con una investigación a los propios informantes dentro del Partido Popular en la Legislatura Municipal, que son los que le pidieron la renuncia del alcalde, y luego lo empezó a defender sin pedirle su renuncia. La investigación de su partido fue un aguaje, se hizo para perseguir a sus propios compañeros, para acallarlos, para intimidarlos. Nunca emplazó al alcalde a que renunciara a su cargo. Nunca le radicó una querella dentro de su partido. El alcalde le falló terriblemente a un pueblo sufrido por el huracán y Ferrer tampoco se inmutó con la evidencia de que usaba recursos de la emergencia para allegados”, denunció “June” Rivera, quien también es representante.

El legislador novoprogresista estableció un contraste entre las actuaciones del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, que hasta en casos de posibles comisiones solicita renuncias en lo que se ven los procesos, para demostrar transparencia y pulcritud en el servicio público.

Rivera Ortega recordó que Ricardo Rosselló removió de sus puestos a funcionarios del PNP, como el alcalde Héctor O’neill y el representante Ramón Luis Rodríguez, cuando se les acusaba de actos ilegales.

“Ferrer sigue con la política de proteger la corrupción como lo hizo el PPD manteniendo en sus puestos hasta el final a Jaime Perelló, a Maritere González, a Luis Castro, a Sally López, a Ramón Orta y a Miguel Sosa aun después de escuchar los esquemas de fraude en el tribunal federal. ¿Por qué Héctor Ferrer y Aníbal José Torres no solicitan la renuncia de los alcaldes del PPD de Vieques y Culebra que tienen referidos oficiales al FEI por delitos de corrupción? ¿Por qué no le piden explicaciones a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, que está siendo investigada en el tribunal federal? Cuando son populares, les tiembla el pulso pero al gobernador no le pasa eso y por eso Puerto Rico está en las manos correctas”, finalizó el Secretario General de la Palma.