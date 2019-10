Héctor J. Álvarez Colón

hector.alvarez@presenciapr.com

CEIBA – A meses para que abra el proceso de presentación de candidaturas ante la Comisión Estatal de Elecciones, ya se vislumbran primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Ceiba. Samuel Rivera Báez, director regional del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) Estatal, anunció que va a retar al incumbente, Ángelo Cruz Ramos, por la alcaldía del pueblo.

Con diez años en el magisterio, y siendo exdirector del DRD en Ceiba bajo la incumbencia del exalcalde Pedro Colón, Rivera Báez presenta candidatura, porque entiende que el actual alcalde ceibeño, Ángelo Cruz, “tiene abandonado al pueblo”.

“Lo hago (presentar su candidatura) viendo la necesidad que tiene mi pueblo, no solo en el área deportiva, sino que lleva siete años sin presentar un plan de salud, ya que no tiene un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) ni sala de urgencias. El casco urbano está en un abandono total, las carreteras, aceras, comunidades, los campos, puentes y la seguridad de los residentes no están debidamente atendidas. Es hora de que alguien saque la cara por el pueblo de Ceiba”, dijo Rivera Báez.

El líder ceibeño destacó que cuenta con gran apoyo de sectores importantes del PNP para su candidatura. De igual manera, indicó, que ya tiene las nueve personas que serán sus asambleístas y quienes lo acompañarán en la papeleta. “Antes de presentar mi candidatura me reuní con el liderato del partido en nuestro municipio. Logramos ganar las dos planchas tanto de las mujeres como los jóvenes; son 16 delegados. Además, ganamos las siete unidades de Ceiba y me reuní con Chiri Soto, Wilfredo Amaro, Pedro Colón, López Luis, el esposo de Irma Pedraza (exalcaldesa de Ceiba), para lograr ese consenso hacia este servidor”, explicó.

El ahora restador del alcalde de Ceiba destacó que los proyectos del incumbente se han quedado a mitad o no han comenzado. A manera de ejemplo mencionó el proyecto de las “Tres Canchas”, ubicado en el estacionamiento del estadio Nito Cortijo, que se quedó a mitad de construcción. Del mismo modo, la Guarida del Marlin cuya inauguración no se ha realizado.

“Todos los proyectos el alcalde ninguno los ha terminado y no hay nada concluso para el bienestar del pueblo”, manifestó Rivera Báez.

Sobre el redesarrollo de la antigua base naval Roosevelt Roads, el líder recreativo sostuvo que la administración municipal debe aprovechar al máximo la coyuntura histórica que se vive con la Ruta Corta desde Ceiba hacia las islas municipio. Comenzando con proveerle servicios básicos a los viequenses y culebrenses para que puedan invertir en el casco urbano de Ceiba.

“¿Tú quieres administrar una base cuando ni siquiera puedes administrar a tu propio pueblo? Ceiba puede ser autosustentable por su capacidad económica y turística que puede crear la base Roosevelt Roads”, dijo Rivera Báez. Ceiba no puede desaprovechar esta oportunidad. Si los residentes de las islas municipio quieren quedarse en la isla grande, en vez de ir a Fajardo, pueden buscar un hotel donde quedarse y restaurantes donde comer en horas de la noche, en Ceiba. Porque parte de las responsabilidades de un alcalde es incentivar su casco urbano”, agregó.

El retador del actual alcalde invito al pueblo a ser parte, el 5 de octubre, de la inauguración de su comité, en el centro comercial Villa del Pilar, esquina calle San Jorge, avenida Lauro Piñero, en Ceiba.