Poca información sobre casos de COVID-19 en Luquillo

LUQUILLO – En el nuevo reporte que envió hoy el Departamento de Salud (DS), se ubica 2 casos positivos del coronavirus COVID-19 en Luquillo. Sin embargo, el alcalde de este municipio, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, desconocía sobre el particular, por lo que procedió a comunicarse con epidemióloga del DS, en la región de Fajardo, Edna Ponce.

“(Ponce) Me indicó que el caso no salió de ningún hospital del Estado. Tampoco del CDT de Luquillo, ni del laboratorio Servi-Lab, según información provista. Este caso reportado, según la señora Ponce, debe ser de algún hospital privado o de veterano, pero el Departamento de Salud no tiene esa información oficial”, escribió el ejecutivo municipal en sus redes sociales.

Cabe destacar, que ha sido poca o ninguna la data provista por el DS en los casos positivos por municipio. Según la última información provista, ya hay 303 casos positivos de COVID-19 en la isla y 11 muertes. La región con más casos es la zona metro. La región de Fajardo (donde pertenece Luquillo) tiene registrado cinco casos positivos hasta el 1 de abril de 2020.

“Les pido que sigan manteniéndose en sus hogares y continúen con las medidas de prevención. El bienestar de cada uno de ustedes es importante para este servidor, no se expongan, queremos evitar el menor contagio posible. Si tienen algún síntoma sospechoso comuníquese con el CDT de Luquillo para una consulta médica por teléfono al 787-500-7752 y 7753”, puntualizó el alcalde luquillense.