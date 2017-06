Policía anuncia reclutamiento de candidatos para el Comité Interacción Ciudadana

HUMACAO – El Comandante del Área de Humacao, Teniente Coronel Manuel De Jesús Treskow en unión al director de la División de programas Preventivos, Sargento Orlando De León Rivera y la Agente facilitador Ana R. Rodríguez Rodríguez anuncian hoy, el reclutamiento de candidatos en representación de la comunidad extranjera en el Comité de Interacción Ciudadana de nuestra área.

Los objetivos son: Trabajar en conjunto con la ciudadanía y la Policía en la lucha contra el crimen, fomentar la cooperación ciudadana, promover medidas para procesos rápidos y justos, proponer la implantación y ayuda en el proceso de la protección de los derechos civiles y mantener las comunidades informadas en los procesos de la Reforma de la agencia.

Si usted está interesado(a) en representar dicha comunidad, estos son los requisitos: Ser mayor de 18 años, ser residente en Puerto rico, aprobar una investigación de campo en relación a su carácter y desempeño en la comunidad, no estar inscrito en el Registro de Ofensores Sexuales, no haber sido convicto por el delito de depravación moral , no haber sido convicto por delitos constitutivos de violencia doméstica o de género, no ser empleado activo o voluntario de agencias estatales y federales de Ley y Orden.

Para mayor información o cualquier duda se pueden comunicar a la Oficina de Programas Preventivos al 787-852-1224, extensiones 1110,1111 y 1112.