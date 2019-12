SAN JUAN – El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, Carlos Nazario no quiso poner un plazo de tiempo preciso para esclarecer el asesinato del presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Francisco Reyes Márquez, quien fue una víctima inocente, según establece la pesquisa de las autoridades.

“No le pongo tiempo. No es bueno, no es saludable ponerle un límite de tiempo a la investigación, específicamente la investigación criminal. Estamos siendo responsables dadas las circunstancias y las personas involucradas en el incidente”, dijo Nazario en entrevista radial (NotiUno).

Los hechos ocurrieron cerca de las 6:44 de la tarde del viernes pasado en la carretera PR-887 de Carolina, debajo del puente de la Ruta 66. Otro sujeto, identificado como Christian Omar Díaz Abreu, quien viajaba en un vehículo BMW, también fue ultimado en la balacera.

“El móvil hasta el momento no ha sido establecido con certeza. No obstante, nos estamos inclinando a algún tipo de rencilla de este joven (Díaz Abreu) posiblemente originada por la cuestión de narcotráfico. Este joven había cumplido recientemente una sentencia federal por narcotráfico y tenía récord estatal también por delitos análogos. Por ahí nos estamos inclinando en este momento. No obstante, no estamos cerrando la puerta a otros móviles”, dijo Nazario.

“Lo que sí está establecido es que el atentado iba dirigido a Christian (Díaz Abreu). Definitivamente Francisco (Reyes Márquez) fue una víctima fortuita, inocente. Eso está establecido”, afirmó.

Agregó que “la escena nos dice que una vez comenzó la balacera, más adelante los sicarios se detienen y rematan al joven Christian Díaz Abreu”. Dijo que los informes que tienen es que el sujeto estaba relacionado actualmente a ciertas actuaciones delictivas.

Además, el director del CIC señaló que se creó un grupo de trabajo para manejar esta pesquisa y que se ha recupera material fílmico de cámaras de seguridad de la zona. Asimismo, han entrevistado familiares, amistades de Díaz Abreu.