Policía de Humacao busca candidatos para Comité de Interacción Ciudadana

HUMACAO – El comandante del Negociado de la Policía del Área de Humacao, teniente coronel Manuel De Jesús Treskow anunció el miércoles la apertura de una convocatoria de reclutamiento para candidatos que deseen pertenecer al Comité de Interacción Ciudadana de esa área policiaca.

“Los Comité de Interacción Ciudadana, son grupos de personas de diversos sectores de la sociedad, que colaborarán, asesorarán, aconsejarán y recomendarán al Negociado de la Policía de Puerto Rico, en la creación y revisión de políticas, protocolos y procesos operacionales desde la perspectiva de las comunidades. Esto, con el propósito de fortalecer los lazos comunitarios y desarrollar estrategias para hacer frente a la delincuencia y a los problemas de seguridad que aquejan a nuestro Puerto Rico”, dijo De Jesús Treskow en declaraciones escritas.

Detalló que los interesados representarían a víctimas del crimen, comunidades extranjeras residentes en Puerto Rico, la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer, comerciantes o empresarios, organizaciones comunitarias de base de fe.

También representarán a jóvenes entre 18 y 29 años de edad, personas con impedimentos o discapacidad física, el sector docente y/o educativo, mayores de 60 años, el campo de la salud mental y la comunidad general.

Los requisitos son ser mayor de 18 años, ser residente de Puerto Rico, aprobar una investigación de campo en relación a su carácter y desempeño en la comunidad, no estar inscrito en el Registro de Ofensores Sexuales, no haber sido convicto por el delito depravación moral, no haber sido convicto por delitos de: asesinato, ofensores sexuales, constitutivos de violencia doméstica o de género, delitos que impliquen depravación moral, delitos de agresión agravada, homicidio, acecho y delito violento, no ser empleado activo o voluntario de agencias de Ley y Orden, estatales y federales.

Se prohíbe cualquier discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, nacionalidad u origen étnico, creencia o afiliación religiosa, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, estatus civil, edad, afiliación o creencias políticas, por ser persona sin hogar, por tener algún impedimento físico.

Las solicitudes estarán disponibles en el portal cibernético del Negociado de la Policía de Puerto rico, http://policia.pr.gov, en la Oficina de Relaciones con la Comunidad del Área de Humacao, localizada en el piso 3 de la Comandancia, en la calle Thomas Boyle final al lado de la UPR en Humacao. Además podrá enviar la solicitud al siguiente correo electrónico; comiteinteraccionciudadana@policia.pr.gov, o al facsímil (787) 782-4057.

Para mayor información o cualquier duda se pueden comunicar a la Oficina de Programas Preventivos al 787-852-1224, extensiones 1110,1111 y 1112.