Policía informa datos sobre personas desaparecidas en Puerto Rico

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer y el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera exhortaron el jueves, a la ciudanía a ser responsables y juiciosos a la hora de compartir información sobre alegaciones de secuestros, amenazas o personas desaparecidas.

“Durante los pasados días ha crecido la preocupación de la ciudadanía sobre incidentes de mujeres desaparecidas o situaciones que aparentan ser secuestros. El Negociado de la Policía no ha recibido información que apunte a que exista una organización criminal que opere en Puerto Rico con el fin de secuestrar personas. Sin embargo, es meritorio aclarar que, según estadísticas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), la cantidad de investigaciones abiertas por personas desaparecidas es de 52 personas mayores de edad y 19 menores de edad”, señaló Janer en comunicación escrita.

Por su parte, Escalera Rivera explicó la importancia de corroborar la veracidad de la información que se comparte en las redes sociales para evitar difundir datos incorrectos.

“Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil a la hora de atender situaciones de personas desaparecidas o secuestradas, pues se pueden difundir datos e imágenes que ayuden a dar con el paradero de la víctima. De otra parte, en los recientes días ha circulado un listado de 21 mujeres que, según alegaciones, figuran en la lista de personas desaparecidas del Negociado de la Policía. Es meritorio aclarar que 12 de estas féminas fueron localizadas y se encuentran a salvo, 5 no han sido localizadas y hemos recibido información de que una se encuentra en Estados Unidos aunque al momento no se ha identificado el lugar. De los restantes tres casos no consta que haya querella en ningún cuartel de la Policía”, detalló.

El comisionado explicó que gran parte de los casos que se reportan al Negociado de la Policía se tratan de jóvenes que abandonan sus hogares por diversas circunstancias que incluyen diferencias con sus padres o tutores, situaciones en hogares sustitutos, relaciones de pareja, entre otras.

Los funcionarios resaltaron que la Policía cuenta con los protocolos necesarios para atender casos de personas desaparecidas o secuestradas con responsabilidad, premura y sensibilidad. Además, indicaron que cada una de las querellas o confidencias se atiende con urgencia hasta confirmar o descartar que sea cierta.

“Hago un llamado a la ciudadanía para que seamos todos juiciosos a la hora de compartir información. Es importante recordar que Puerto Rico se encuentra enfrentando una emergencia de salud pública, al igual que el resto del mundo, y esto causa preocupación en la ciudadanía. No debemos abonar al desasosiego, la incertidumbre y el miedo colectivo que crea el compartir información basada en rumores o presunciones. Exhorto a cualquier ciudadano que tenga información o alguna confidencia a que se comunique de manera confidencial al 787-343-2020. De igual forma, pueden comunicarse al cuartel más cercano. Nuestro compromiso es atender cada una de las querellas, hasta dar con el paradero de las personas y que los responsables sean llevados hasta la justicia”, sostuvo el Comisionado.

En cuanto a la divulgación de requisitorias para difundir la imagen de las personas desaparecidas, el teniente coronel Rolando Trinidad Hernández comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales explicó que “para poder compartir públicamente la fotografía de una persona desaparecida, es necesario contar con la autorización de la familia, o los tutores legales en casos de menores de edad, para poder enviar las mismas a los medios de comunicación, publicarlas en redes sociales, tablones de edictos y otros medios de difusión”.

Por último, Trinidad Hernández explicó que la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales utilizará la plataforma de Facebook para difundir las imágenes de personas desaparecidas a través de la página “Personas Desaparecidas – SAIC”.