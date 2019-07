Policía interviene con talleres en el área de Humacao

HUMACAO – Como parte de la iniciativa del Plan Anticrimen del Negociado de Policía del Área de Humacao, con el fin de desarticular organizaciones criminales dedicadas al hurto de vehículos de motor, que a su vez son utilizados para cometer asesinatos, ventas y distribución de sustancias controladas y trasiego de armas; la Policía informa, que durante la semana del 24 al 28 de junio de este año, personal de la División de Vehículos Hurtados de Humacao, realizaron varias intervenciones en varios talleres de mecánica y talleres de hojalatería y pintura en la zona.

Como resultado de estas intervenciones, en donde también participaron personal de la División de Drogas y Narcóticos y la Unidad de Inteligencia de nuestra área policiaca; cinco talleres fueron denunciados por Ley 40 (Ley para Crear la Junta Examinadora de Técnicos Automotrices), por no poseer licencia de técnico automotriz. También dos talleres fueron denunciados por violación a al artículo 4.08 de la Ley 22 (Ley de Transito de Puerto Rico), al no llevar el libro de registro de automóviles reparados por el taller y un taller fue denunciado por la Lay 113 (Ley de Patentes Municipales), por no tener patente para operar el establecimiento.

Por otra parte, y continuado con la iniciativa del Plan Anticrimen del Área de Humacao, también se realizaron 120 intervenciones vehiculares en diferentes vías de nuestra zona y como resultado de estas, 70 personas fueron denunciada y citadas por violación a los artículos 13 y 22 de la Ley 8 (Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular).