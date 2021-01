Policía interviene por varias violaciones a orden ejecutiva para controlar el COVID-19

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – La Policía intervino este fin de semana con negocios y actividades que violaban disposiciones de la Orden Ejecutiva que procura controlar el Covid-19.

El comandante interino del área de San Juan, teniente coronel Samuel Luciano, informó que las intervenciones se hicieron en varios negocios, barriadas y centros comerciales.

En el negocio Twenty Four Seven Miramar, ubicado en el 700 de la avenida Fernández Juncos en Miramar, se encontró que en el establecimiento no se velaba por el uso de mascarilla a los empleados y/o visitantes del mismo.

En el establecimiento tampoco se velaba por el distanciamiento entre los empleados y/o visitantes del mismo. En el sitio se celebraban actividades no autorizadas según establecido en la Orden Ejecutiva.

Habían máquinas tragamonedas encendidas. El permiso o licencia para poder operar está en proceso de radicación desde 2019. El establecimiento fue cerrado por el Departamento de Salud y multado en unos 10,000 dólares.

El Negocio La Cocora, ubicado en la calle Progreso 28, Parada 18, en Santurce, no se cumplía con la capacidad determinada para el lugar.

El establecimiento no vela por el uso de mascarilla a los empleados y/o visitantes del mismo y no vela por el distanciamiento entre los empleados y/o visitantes del mismo.

El negocio opera sin estar autorizado para ello y se permiten actividades no autorizadas según establecido en la Orden Ejecutiva.

En la La Cocora había máquinas tragamonedas encendidas, no cuenta con afiches de cantidad de personas permitidas dentro del local, que es el 30 por ciento, no cuenta con termómetro para tomar temperatura, no cuenta con alcohol y no hay jabón en los baños, por lo que se multó en unos 10,000 dólares y el establecimiento fue cerrado por el Departamento de Salud.

Por otro lado, al centro comercial The Outlets at Montehiedra acudió la Policía Municipal y Estatal así como los Bomberos. En el sitio se trabajó con el control de tránsito y la dispersión, para eliminar la aglomeración de personas.

El Departamento de Salud identificó al individuo que convocó la reunión.

Mientras que en la barriada La Perla las autoridades intervinieron con personas no residentes para evitar la aglomeración.