Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

Recetas poco usuales y artesanales son el producto que confecciona Paola Ferreras en su negocio: Poly’s Homemade Recipes; desde hummus de Nutella y coco, spicy guava, pastelillos con rellenos creativos, hasta Mac and cheese con aceite de trufas y tocineta.

“Creo que algo que diferencia mi producto de los demás en el mercado es la frescura y lo creativas que son las recetas, ya que los ‘dips’ que confecciono no se pueden conseguir en el supermercado porque son recetas que yo misma invento en mi cocina. Siempre he sido creativa al momento de cocinar y eso me ha servido para seguir ampliando el menú”, dijo la creadora de Poly’s Handmade Recipes.

El negocio nace de la necesidad de estar más presente en la vida de sus hijos, ya que su trabajo secular le requería viajar mucho fuera de Puerto Rico. A pesar de no tener experiencia como cocinera, utilizó su creatividad y amor por la cocina para crear con sus manos un producto versátil y diferente que le permitiera tener una nueva pasión en la que no tuviese la necesidad de estar atada a una agenda laboral y que pudiese trabajar desde su hogar.

El menú de sus productos se publica en su cuenta de Facebook: Poly’s Homemade Recipes. La mayor parte de las órdenes se realizan a través de WhatsApp, ya que en sus publicaciones de Facebook creó un enlace directo o a través de llamadas telefónicas al: (787) 317-2526.

Los hummus artesanales y ‘dips’ se venden mucho para actividades en familia o amigos. Ferreras comenta que ella era una de las consumidoras que fielmente iba a comprar ese tipo de producto para llevarlos a las reuniones familiares y pensando en eso fue que se inspiró en crear la marca.

La microempresaria tiene metas de comercializar su producto en restaurantes y ampliar su producción. “He logrado crear, en solo cuatro meses, una clientela fiel que me compra semana tras semana y eso me ha impulsado a seguir creando nuevas recetas y productos como lo es mi más reciente creación: Mac and cheese de trufa con tocineta”, sostuvo Ferreras.

Próximamente, estará ideando una estrategia de entregas en puntos estratégicos de la isla, ya que tiene clientes del oeste o del centro que quieren adquirir el producto, pero por la lejanía entre pueblos no han podido adquirirlo.

Otro factor que destaca son los ingredientes que utiliza para sus recetas, debido a su frescura y que son preparados al momento. “Los quesos que utilizo son los más finos para acentuar el sabor y que el cliente tenga una buena experiencia al probar la receta. Una de las cosas que más resaltan es la intensidad del sabor, si el hummus es de guayaba, les va a saber a guayaba”, aseguró.