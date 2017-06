Populares Soberanistas llaman al boicot del plebiscito de status

SAN JUAN – Un grupo de líderes del ala soberanista del PPD hizo un llamado a dicho sector de la colectividad a que asegure a través del boicot electoral la deslegitimación plena del plebiscito sobre status de este domingo.

En el grupo se encuentran la alcaldesa de San Juan y vicepresidenta del PPD, Carmen Yulin Cruz Soto, los representantes Luis Raúl Torres Cruz, Luis Vega Ramos y Manuel Natal Albelo, así como el ex senador José “Yeyo” Ortiz Daliot, el analista político Néstor Duprey Salgado y los activistas de la Juventud Popular, Manuel Calderón Cerame y Brayan Sánchez.

“Frente al despilfarro de fondos públicos en un plebiscito y un llamado Plan Tennessee que le costarán al país millones que necesitamos para los servicios esenciales, frente a la realidad que estamos ante un presupuesto secreto que le traerá la ruina a cientos de miles en Puerto Rico, frente a un proceso denunciado por todos los sectores de oposición y que el Departamento de Justicia y el Congreso de Estados Unidos no ha validado, hacemos un llamado a todos los Populares Soberanistas a que boicoteemos el plebiscito del domingo. Ese es el mensaje que tenemos que dar en esta coyuntura tan crítica para Puerto Rico”, explicó el representante Luis Vega Ramos.

“Mientras se le quitan $450 millones a la UPR, se eliminan 60 medicamentos a los usuarios de la tarjeta de salud y se le quitan $350 millones a los municipios que en muchos casos no tendrán otra opción que quitarle servicios esenciales a los ciudadanos, utilizan el dinero de nuestra gente en lo que llaman un plebiscito que en realidad no cambiará absolutamente nada; todo para tratar de desviar la atención de un gobierno que le sirve a la Junta y no a la gente”, dijo la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto.

Por su parte, el representante Torres Cruz declaró que “este plebiscito es un ejercicio inútil que intentó distraer al país de las terribles decisiones fiscales que se están tomando. Aún no le explican al país de dónde saldrán los $924 millones en nuevos ingresos que supone el presupuesto secreto y mientras eso pasa, nos llevan a un plebiscito que nada resuelve. La manera de combatirlos y de preservar la opción soberanista para futuros procesos es no yendo a votar el domingo”.

Los dirigentes Populares Soberanistas señalaron que no puede reclamarse que nadie en el liderato de dicho sector está participando en la consulta. “Quien ha asumido la alegada representación de la libre asociación, lo ha hecho a título personal y admitiendo que no tiene los recursos o personas para defender los derechos y los votos de los Soberanistas. Así las cosas, los Populares Soberanistas estamos con el boicot”, concluyó Torres Cruz.