¿Por qué un agente de bienes raíces requiere una preaprobación?

Mario Rodríguez Morales

¿Alguna vez un corredor se negó mostrarle un hogar porque no tienes una aprobación previa para una hipoteca? No es porque sean egoístas, o no lo valoran como cliente… al contrario: en realidad es porque están cuidando los mejores intereses de usted.

Enfrentémoslo, comprar una casa antes de obtener la aprobación previa para una hipoteca es como entrar a un supermercado sin una billetera. Tener el deseo de comprar, está perfecto, solo falta saber hasta cuánto es tu capacidad financiera.

¿Qué es una preaprobación de hipoteca?

En pocas palabras una preaprobación de hipoteca es la garantía escrita de un banco hipotecario al cual puedes pedir dinero prestado para comprar una casa o apartamento hasta cierta cantidad. Se basa en la documentación de ingresos, empleo y activos que usted proporciona al momento de la solicitud, junto con su historial crediticio.

Razones para obtener la preaprobación:

Tiene más peso que una ‘precalificación’. Una preaprobación difiere de una precalificación. Con el primero, el banco hipotecario realmente ha verificado su crédito y verificado su documentación para aprobar un monto de préstamo específico. Generalmente esa preaprobación es válida por un período de tiempo particular, como 30, 60 o 90 días. Una precalificación puede ser útil como una estimación de cuánto puede gastar en su hogar, pero es un indicador menos preciso de su capacidad de compra. Una preaprobación siempre conlleva más peso.

Sabrá la cantidad de casa o apartamento que puedes pagar. Obtener la preaprobación antes de comenzar la búsqueda de vivienda le permite saber cuánto dinero puede pagar de manera realista. Sabiendo esto, se enfoca en opciones reales y hace que el proceso de selección sea más eficiente. Hay que mencionar que también lo protege de la desagradable sorpresa de darse cuenta de que la propiedad de la cual se enamoró está fuera de su presupuesto.

Agrega influencia a su oferta. En nuestro mercado, los hogares atraen más de una oferta. Si los vendedores están considerando m una oferta versus otra, pueden inclinarse hacia la que va acompañada de una carta de aprobación. Eso se debe a que las aprobaciones previas infunden confianza de que el comprador es financieramente capaz de comprar.

Podría aumentar su poder de negociación. Además de fortalecer su oferta en comparación con los compradores que no han dado este paso, obtener la aprobación previa puede darle la ventaja al negociar el precio. Si el propietario está ansioso por vender, es posible que esté más dispuesto a aceptar una oferta menor de parte de alguien a quien se le ha asegurado que es financieramente capaz de comprar su casa.

Ahorra tiempo. Obtener una hipoteca conlleva un proceso. Obtener la preaprobación anticipada acorta el tiempo entre el cierre del contrato y el cierre del préstamo hipotecario. Con una preaprobación usted está listo para continuar con la finalización de la hipoteca una vez que haya encontrado la vivienda que desea comprar.

Sin una preaprobación, la mayoría de los agentes de bienes raíces se negaran a trabajar con usted. Tiene sentido, piénselo: cuando contrata a un agente él / ella invertirá innumerables horas mostrándole las casas en el transcurso de la búsqueda de su casa. Si estuvieras en sus zapatos, ¿no querrías asegurarte de que tu arduo trabajo te llevaría a un resultado favorable tanto para ti como para tu cliente? Antes de salir a ver viviendas, consigue una preaprobación.

(Para comunicarse con Mario Rodríguez Rivera 787- 216- 3836).