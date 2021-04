Portavoces de centros comerciales rechazan que sus facilidades sean los principales focos de contagio de COVID-19

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – Ante la realidad que se vive en Puerto Rico con el súbito aumento de casos de COVID-19, la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) aseguró este jueves, que maneja de forma responsable y consistente los protocolos de seguridad para proteger a sus visitantes y empleados en todo momento.

“Los Centros Comerciales no hemos bajado la guardia, pues siempre hemos mantenido nuestros protocolos igual de rigurosos que al comienzo de la pandemia. Mientras tratamos de ayudar a nuestros inquilinos y empleados, padres y madres de familia, y cientos de pequeños empresarios, continuamos manteniendo el distanciamiento que requiere la orden ejecutiva, el conteo de personas en las entradas, evitando aglomeraciones, las estaciones de desinfección, promoviendo el tráfico en una sola dirección, la cantidad permitida de mesas y sillas en los “food courts”, el cernimiento en las entradas y todo lo que está a nuestro alcance. Después de Navidad, El Día de las Madres es la segunda temporada más alta en el comercio y tenemos que proteger a los comerciantes y a la ya golpeada economía. Nuestra exhortación es a aumentar la vacunación y extenderla a toda la Isla para que en la medida posible tengamos un número mayor de personas vacunadas y a tener sentido de responsabilidad. Queremos salir todos juntos de esto.”, destacó el ingeniero Adolfo “Tito” González, presidente de la ACCP en comunicación escrita.

“Es muy importante aclarar de manera precisa las expresiones recientes de la epidemióloga Fabiola Cruz donde a través de una publicación en sus redes sociales dijo que los lugares de trabajo componen el mayor porcentaje de exposición al coronavirus con un 25 por ciento, seguido por los centros comerciales con un 15 por ciento. La data que presenta el Sistema de Rastreo del Departamento de Salud (SMICRC) se refiere a los lugares que las personas contagiadas han visitado en las pasadas dos semanas, lo cual es distinto a aseverar que estos lugares son los focos principales de contagio. Estos datos no determinan dónde ocurren los contagios ni el riesgo que se corre en cada uno de esos lugares. Esta distinción es muy importante. Obviamente muchas personas han visitado una tienda en un centro comercial o un restaurante en las pasadas dos semanas, pero eso no quiere decir que el riesgo es mayor al de montarse en un avión o irse de crucero, por ejemplo. Está comprobado por varios estudios que el riesgo de visitar un centro comercial con las medidas que exigimos localmente es un riesgo de exposición moderado a bajo. Esto no ha cambiado. En la tabla que lista el SMICRC sobre los lugares de exposición aparecen varias categorías que se conoce que son de muy alto riesgo con porcentajes muy bajos. Todo lo que nos indica esto que de las personas que han rastreado, cuáles lugares han visitado, y en qué proporción. La misma tabla indica que las personas pueden reportar múltiples lugares de exposición”, sentenció.

Reiteró que el objetivo de la Asociación “ha sido, y seguirá siendo, ser muy cuidadosos con los protocolos para poder siempre brindar un ambiente lo más cómodo y seguro posible a sus visitantes, empleados, inquilinos y suplidores”.