Posiciones finales de la temporada regular, calendario y horarios de los Cuartos de Final de la BSN

SAN JUAN – Esta noche a las 9pm por WAPA Deportes se jugará el partido a “muerte súbita” entre los Santeros de Aguada y Atléticos de San Germán por el último puesto a los Cuartos de Final que comenzarán mañana viernes, 4 de diciembre a las 6pm con una doble tanda.

El calendario de Cuartos de Final ha quedado configurado de la siguiente manera:

viernes, 4 de diciembre

6pm – Vaqueros de Bayamón vs Capitanes de Arecibo

9pm – Cariduros de Fajardo vs Mets de Guaynabo

sábado, 5 de diciembre

6pm – Brujos de Guayama vs Indios de Mayagüez

9pm – Piratas de Quebradillas vs Santeros de Aguada / Atléticos de San Germán

lunes, 7 de diciembre

12pm – Mets de Guaynabo vs Cariduros de Fajardo

3pm – Indios de Mayagüez vs Brujos de Guayama

6pm – Santeros de Aguada / Atléticos de San Germán vs Piratas de Quebradillas

9pm – Capitanes de Arecibo vs Vaqueros de Bayamón

martes, 8 de diciembre*

12pm – Cariduros de Fajardo vs Mets de Guaynabo (de ser necesario)

3pm – Brujos de Guayama vs Indios de Mayagüez (de ser necesario)

6pm – Piratas de Quebradillas vs Santeros de Aguada / Atléticos de San Germán (de ser necesario)

9pm – Vaqueros de Bayamón vs Capitanes de Arecibo (de ser necesario)

*Los horarios del martes, 8 de diciembre están sujetos a cambios en base a las series que hayan culminado antes.

Las Semifinales comenzarán a más tardar el jueves, 10 de diciembre en formato del mejor de tres juegos.

Para más información sobre el Baloncesto Superior Nacional, síguenos en nuestras cuentas de redes sociales y en bsnpr.com.