Pospuesta para el jueves la acción de la Doble A

SAN JUAN – Los juegos programados para mañana miércoles, como parte de la recta final de la temporada regular 2021 del Béisbol Superior Doble A, fueron pospuestos para este jueves, debido al aviso de tormenta tropical vigente.

La agenda de juegos para este jueves, presentará a Aguadilla en Aguada (7:00 pm), Lajas en Cabo Rojo (7:30 pm) y Peñuelas en Yauco (7:00 pm). Además, San Lorenzo vs. Yabucoa en el estadio de Humacao (7:00 pm), Juncos vs. Loíza en el estadio Gurabo (7:30 pm) y Las Piedras vs. Río Grande en el estadio de Juncos (7:30 pm).

Este viernes, Barceloneta en Camuy (7:30 pm), Hatillo en Utuado (7:30 pm) y Loíza vs. Las Piedras en el estadio de Gurabo (7:30 pm).